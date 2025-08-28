Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

John Toshack aparece en La Romareda con la réplica de la Copa del Rey que ganó en 1987. MIKEL FRAILE

«Que la Real me haga este homenaje a mí es un sueño cumplido»

John Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes en los prolegómenos del partido en Anoeta contra el Real Madrid

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

John Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad en los prolegómenos del próximo partido en Anoeta contra el Real Madrid. ... Aunque aún no hay horario fijado por LaLiga, todo indica que se jugará el sábado 13 de septiembre dado que el conjunto blanco arranca su andadura en la Champions la siguiente semana. El galés es el segundo entrenador que más partidos (386) ha dirigido a la Real en su historia, solo superado por Benito Díaz, y fue el artífice de la conquista de la Copa del Rey de 1987 en Zaragoza y del doble subcampeonato de Liga y Copa firmado en 1988.

