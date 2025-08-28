Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Toshack junto a Luis Arconada, responsable de prensa de la Real, en Girona, la pasada campaña.

El madrugón de Oviedo de hace 40 años, la mejor decisión de Toshack

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Toshack llegó para mover el árbol y espabilar a un equipo que había ganado la segunda Liga solo tres años antes y se había ... acomodado. En tercera ronda de Copa, el 13 de noviembre de 1985, la Real cayó por 2-1 en el viejo Tartiere ante un Oviedo en Segunda después de un partido desastroso. El galés despertó a los suyos en mitad de la noche, los subió al autobús y los llevó a entrenar directamente a Zubieta. Después de aquello, el conjunto txuri-urdin llegó a la final en las dos siguientes ediciones del torneo, siendo campeeón en Zaragoza en 1987 y subcampeón en 1988 tras caer ante el Barcelona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  6. 6

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  7. 7

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  8. 8

    Donostia, Urola Kosta y Bidasoa concentran el 75% de los guipuzcoanos con más patrimonio
  9. 9 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El madrugón de Oviedo de hace 40 años, la mejor decisión de Toshack

El madrugón de Oviedo de hace 40 años, la mejor decisión de Toshack