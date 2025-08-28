Caleta-Car, invitado en el nuevo programa de Goazen Reala!
Los periodistas de El Diario Vasco entrevistan al central croata de la Real Sociedad, y además analizan los últimos movimientos del equipo tras la cesión de Carlos Soler y el adiós a Urko
DV
Jueves, 28 de agosto 2025, 00:06
Goazen Reala! vuelve a las ocho de la tarde de hoy jueves con un programa en el que contará con la presencia de Caleta-Car, central croata que da buena cuenta de sus primeras sensaciones como jugador de la Real Sociedad. Los periodistas de El Diario Vasco también valoran los últimos movimientos del mercado de fichajes txuri-urdin, con especial atención a la cesión de Carlos Soler y al adiós a Urko. El programa estará disponible a partir de las 20.00 horas en la web de diariovasco.com y en el canal de Youtube.
