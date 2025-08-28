Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goazen Reala! vuelve hoy jueves, con un nuevo programa que abordará la actualidad de la Real Sociedad
Hoy a las 20.00 horas

Caleta-Car, invitado en el nuevo programa de Goazen Reala!

Los periodistas de El Diario Vasco entrevistan al central croata de la Real Sociedad, y además analizan los últimos movimientos del equipo tras la cesión de Carlos Soler y el adiós a Urko

DV

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:06

Goazen Reala! vuelve a las ocho de la tarde de hoy jueves con un programa en el que contará con la presencia de Caleta-Car, central croata que da buena cuenta de sus primeras sensaciones como jugador de la Real Sociedad. Los periodistas de El Diario Vasco también valoran los últimos movimientos del mercado de fichajes txuri-urdin, con especial atención a la cesión de Carlos Soler y al adiós a Urko. El programa estará disponible a partir de las 20.00 horas en la web de diariovasco.com y en el canal de Youtube.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  2. 2

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  6. 6

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  7. 7

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  8. 8

    Donostia, Urola Kosta y Bidasoa concentran el 75% de los guipuzcoanos con más patrimonio
  9. 9 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Caleta-Car, invitado en el nuevo programa de Goazen Reala!

Caleta-Car, invitado en el nuevo programa de Goazen Reala!