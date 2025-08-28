Las voces locales, las grandes triunfadoras de la 86 Quincena Musical

«El elemento local tira y eso supone una fortaleza para el festival». Con estas palabras ha iniciado el director de la Quincena Musical, Patrick ... Alfaya, su comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de lo que ha sido esta 86 edición del festival, al que todavía le quedan los dos conciertos que ofrecerá la Gewandhausorchester Leipzig este jueves y viernes en el Kursaal, «una de las mejores orquestas que interpreta el repertorio alemán», en palabras de Alfaya.

El festival ha cumplido con los objetivos económicos fijados y ha superado los 800.000 euros de ingresos por taquilla, en concreto han sido 812.732 euros que han dado «tranquilidad» a su director. A las 79 citas programadas han acudido 32.723 personas (la cifra podría aumentar algo porque todavía quedan entradas a la venta para el concierto de este jueves), con cuatro conciertos que han agotado las entradas: el ofrecido por la Orquesttra de la Comunitat Valenciana-Palau de les Arts con un elenco de solistas que incluía al tenor donostiarra Xabier Anduaga y el Orfeón Donostiarra; el rectia del propio Anduaga en la Victoria Eugenia; la interpretación de 'West Side Story' en versión concierto con Euskadiko Orkestra y un elenco de solistas encabezado por Miren-Urbieta Vega, Caspar Singh y el Coro Easo; y el concierto de clausura de mañana que ofrecerán la Gewandhausorchester Leipzig, los solistas Christian Gerhaher y el Orfeón Donostiarra.

Precisamente, en las cuatro citas que se ha agotado el taquillaje la participación de los artistas locales ha sido muy destacada, lo que da «fortaleza» al festival, «porque nos permite crear una base para ciertas obras», en palabras de Alfaya. Sin embargo, ha admitido que el tirón de las orquestas cada vez es «más renqueante», algo que se viene apreciendo en los últimos años, «y no solo aquí, también en otros festivales», lo que en su opinión hace necesario «ir probando y cambiando cosas, porque hay sobredosis de algunos repertorios». En este escenario ha mencionado la apuesta de la Quincena por programar 'West Side Story' o 'Amaya' de Guridi.

Alfaya también ha destacado la buena acogida de los conciertos de música de cámara y del ciclo de Órgano, con más de 6.000 asistentes este último. También la propuesta que se presenta cada año en Arantzazu, en esta ocasión con Alos Quartet y Natxo de Felipe, Gorka Urbizu, Olaia Inziarte, Amorante, Iñar Sastre y Bixente Martínez.

Próxima edición

A la espera de las dos últimas citas, el certamen ya mira al futuro y ha confirmado los primeros invitados de la próxima edición. Así, Riccardo Chailly regresará al festival con la Filarmonica della Scala de Milán en la que será su última gira como director principal de la orquesta del teatro de ópera más importante del mundo, tras doce años en el cargo. También regresará el pianista Daniil Trifonov junto a la Mahler Chamber Orchestra, bajo la batuta de Daniel Harding.

Otra de las citas destacadas para la próxima edición será la actuación de Les Ballets de Monte-Carlo, que interpretarán 'Ma Bayadère' de su director Jean-Christophe Maillot, producción que estrenarán en diciembre de este año y que se representará por primera vez en España en la Quincena Musical. Un ejemplo de la apuesta que en las últimas ediciones hace el festival por la danza, «porque tiene muy buena respuesta por parte del público», ha admitido Alfaya.