Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado

El Ayuntamiento ha resuelto el expediente sancionador abierto a la UTE Zurriola Ocean Center (ZOC) que gestiona el Zmare de la Zurriola con la imposición ... de dos multas que suman 4.500 euros y un abono de 166.357 euros por el beneficio extra obtenido por el exceso de superficie dedicada a hostelería respecto a la autorizada. La administración da 10 días a los gestores para abonar estas cantidades, contra las que no cabe presentar ya recurso en vía administrativa. La empresa no está conforme con la sanción y se reserva el derecho de acudir a los tribunales.

El Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa abrió en marzo un expediente sancionador al Ayuntamiento por «incumplimientos» de las condiciones de uso del Zmare y le reclamó algo más de 585.000 euros por el «beneficio económico ilícito» obtenido por el local, al destinar más superficie de la autorizada al uso de hostelería, entre otras infracciones. Costas dirigió el expediente contra el Ayuntamiento porque es el titular de la concesión. Como el Ayuntamiento firmó en 2023 un contrato de cesión de uso del edificio a ZOC, la administración municipal, además de recurrir la sanción de Costas, incoó a la empresa gestora del Zmare un expediente sancionador por los ilícitos en los que habría incurrido. En medio de este proceso, la competencia sobre las concesiones del litoral pasó de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma Vasca.

La tramitación del expediente sancionador ha durado varios meses. El 8 de julio la Junta de Gobierno resolvió el procedimiento pero la presentación de un recurso de reposición el 21 de julio dejó la decisión definitiva en manos de la Junta de Gobierno celebrada ayer. El ejecutivo municipal desestimó el recurso de reposición y confirmó una sanción de 3.000 euros por una infracción muy grave por «incumplimiento del destino del bien previsto» y otra de 1.500 euros por una infracción grave del pliego regulador de la cesión por «incumplimiento de las instrucciones y correcciones dictadas por el Ayuntamiento», además de confirmar el abono de 166.357 euros en concepto de «restitución y reposición de los bienes al estado anterior». La resolución da 10 días de plazo para ingresar estas cantidades y le advierte a ZOC que «el incumplimiento de las condiciones de pago supondrá su exigibilidad por la vía de apremio».

La empresa «no está conforme con la interpretación que realiza el Ayuntamiento sobre el contenido de los pliegos de la concesión», mostró a DV su «disconformidad» con las cifras sobre los «beneficios supuestamente obtenidos» por ser muy superiores a las «acreditadas» por la empresa y afirma que se reserva «el derecho de acudir a los tribunales en defensa de sus intereses».