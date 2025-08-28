Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Zmare ha sido sancionado por el Ayuntamiento. Gorka Estrada

Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado

La empresa no está conforme con las cifras de beneficio ilícito que le atribuye el Ayuntamiento y se reserva el derecho a acudir a los tribunales

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:09

El Ayuntamiento ha resuelto el expediente sancionador abierto a la UTE Zurriola Ocean Center (ZOC) que gestiona el Zmare de la Zurriola con la imposición ... de dos multas que suman 4.500 euros y un abono de 166.357 euros por el beneficio extra obtenido por el exceso de superficie dedicada a hostelería respecto a la autorizada. La administración da 10 días a los gestores para abonar estas cantidades, contra las que no cabe presentar ya recurso en vía administrativa. La empresa no está conforme con la sanción y se reserva el derecho de acudir a los tribunales.

