Sara Alonso compitiendo en la OCC en una edición anterior.
Trail

Sara Alonso, quinta en la OCC del Mont Blanc

La correrdora donostiarra ha logrado bajar de 6 horas, finalizando el recorrido de 57 kilómetros en 05:50:36

Elisa Belauntzaran

Elisa Belauntzaran

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:03

Sara Alonso ha logrado bajar de seis horas, uno de sus objetivos en la OCC de la UTMB que ha comenzado esta mañana a las ... 10.15 horas en Orsières. La corredora donsotiarra ha necesitado un tiempo de 05:05:26 para completar el recorrido de 61 kilómetros de la exigente prueba en la que se han cumplido los pronósticos meterológicos y, como estaba anunciado, ha llovido. Precisamente, la organización anunció ayer el cambio de trayecto que en un principio era de 57 kilómetros y 3 400 m de desnivel positivo.

