Sara Alonso, quinta en la OCC del Mont Blanc

Sara Alonso ha logrado bajar de seis horas, uno de sus objetivos en la OCC de la UTMB que ha comenzado esta mañana a las ... 10.15 horas en Orsières. La corredora donsotiarra ha necesitado un tiempo de 05:05:26 para completar el recorrido de 61 kilómetros de la exigente prueba en la que se han cumplido los pronósticos meterológicos y, como estaba anunciado, ha llovido. Precisamente, la organización anunció ayer el cambio de trayecto que en un principio era de 57 kilómetros y 3 400 m de desnivel positivo.

Alonso ha partido desde el inicio de la carrera entre las favoritas, ocupando una de las tres primeras posiciones junto a Miao Yao y Joyline Chepnegeno, que finalmente se ha impuesto por delante de la corredora china. La keniata ha parado el crono con un tiempo de 05:34:03, seguida de la china 05:35:13. Judith Wyder ha sido al cuarta clasificada entre las féminas, seguida por Sara Alonso.

Cabe destacar que Aritz Egea competía en esta misma prueba, aunque el corredor de Urretxu se ha retirado tras casi cuatro horas de competición.

Por otro lado, Goar Lopetegi participará mañana a partir de las 09.00 horas en la CCC. La carrera de 100 kilómetros y 6.000 metros de desnivel positivo comenzará Cormayeur y finalizará en Chamonix. Maite Maiora correrá mañana la clásica de la UTMB con 174 kilómetros y 10.000 metros positivos entre Chamonix y Les Houches. La mendaroarra ha declarado que «me motiva hacer de nuevo la vuelta al Mont Blanc dignamente». La salida de esta prueba será mañana viernes 29 de agosto a las 17h45, como siempre desde la Place du Triangle de l'Amitié.