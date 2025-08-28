Bruselas da el primer paso para eliminar los aranceles a EE UU

. Bruselas activó ayer el mecanismo legislativo para retirar buena parte de los aranceles a los productos industriales importados de EEUU como parte del acuerdo ... comercial con Washington y conseguir a cambio una reducción retroactiva desde el 1 de agosto de las tasas aplicadas a los automóviles europeos sobre los que hasta ahora sigue pesando una tasa del 27,5% hasta el 15%. «Esto supondrá un ahorro para los fabricantes de automóviles de más de 500 millones de euros en derechos que, de otro modo, habrían tenido que pagar por las exportaciones en un solo mes», explicó este jueves el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La propuesta de la Comisión Europea es el primer paso para promulgar el acuerdo marco que se alcanzó el 27 de julio entre el presidente EE UU, Donald Trump, y la de la Comisión, Ursula von der Leyen por el que la UE aceptó un arancel general del 15% para evitar una guerra comercial perjudicial. Este acuerdo preliminar puso fin a las tensiones comerciales entre entre los dos bloques económicos –pese a la asimetría del pacto por el que la UE se compromete a reducir sus aranceles y comprar más productos energéticos a EEUU–y que selló la semana pasada.

«El acuerdo entre la UE y EEUU es un paso hacia la estabilidad y la base para una verdadera cooperación en desafíos compartidos, como el acero. Su total implementación es clave», celebró Sefcovic en un comunicado en redes sociales.

La iniciativa consta de dos medidas, según anunció ayer el comisario de Comercio, Maros Sefcovic y principal negociador del acuerdo. La primera propone eliminar los aranceles a los productos industriales estadounidenses y dar un acceso preferencial al mercado comunitario a una serie de productos pesqueros y agrícolas no sensibles de EEUU. «Muchos de estos son productos para los que Estados Unidos ya es una fuente importante de la industria de procesamiento de la UE. Sin embargo, la propuesta de la UE no incluye productos agrícolas sensibles como la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz ni el etanol», destacó el Ejecutivo comunitario en un Comunicado.

La segunda propuesta defiende prolongar el trato libre de aranceles para la langosta –que entró en vigor en diciembre de 2020, por un periodo de cinco años hasta el 31 de julio de 2025–, incluyendo ahora además la langosta procesada.

«Estas propuestas son los primeros pasos para dicha implementación y garantizan la exención arancelaria por parte de EEUU para el vital sector automovilístico de la UE con carácter retroactivo desde el 1 de agosto», subrayó el comunicado.

En este sentido, la Comisión recalca que se ha asegurado de presentar las propuestas «antes de que finalice el mes para que esta importante industria de la UE pueda beneficiarse del alivio arancelario estadounidense lo antes posible».

Según detallan en su propuesta, Bruselas ya aplica hoy aranceles «cero o muy bajos al 67% de los productos industriales estadounidenses; al reducir a cero todos los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses, la UE garantizará que muchos productos estadounidenses estén más fácilmente disponibles para la industria y los usuarios finales de la UE, pero sin afectar ninguna sensibilidad de la UE».

A su juicio, esto también reducirá la carga sobre las importaciones procedentes de EEUU en unos 5.000 millones de euros, que habrían sido los aranceles aduaneros estimados que, de otro modo, habrían pagado los importadores de bienes industriales en la UE. Dado que las exportaciones estadounidenses a la UE ascendieron a unos 335.000 millones de euros en 2024, el alcance limitado de la concesión debe analizarse con la debida perspectiva.

En este punto, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo (los Estados) deberán aprobar las propuestas en el marco del procedimiento legislativo ordinario antes de que las reducciones arancelarias comunitarias puedan entrar en vigor.