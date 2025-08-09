Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 9 de agosto 2025, 21:09
- Semana Grande: Donostia ya disfruta de su semana más grande
- Suceso: Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
- Gipuzkoa: Realojados la mayoría de los vecinos tras el incendio de un edificio de viviendas en Elgoibar
- San Sebastián: Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
- Real Sociedad: Los penaltis se fallan en pretemporada
- Deportes: Ander Garaiar, campeón de Europa sub20 de 100 metros: «Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»
- Incendio: Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
- Cultura: Diego Martin-Etxebarria, director de orquesta: «Siento cierta pena por lo mal que vendemos la música de Guridi»
- Política: Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»
- Tiempo: Se eleva a naranja la alerta por calor para este domingo y lunes en Euskadi
