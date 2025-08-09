Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este sábado

El cañonazo en Alderdi Eder marcó el inicio de la Semana Grande donostiarra.

- Semana Grande: Donostia ya disfruta de su semana más grande

- Suceso: Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa

- Gipuzkoa: Realojados la mayoría de los vecinos tras el incendio de un edificio de viviendas en Elgoibar

- San Sebastián: Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad

- Real Sociedad: Los penaltis se fallan en pretemporada

- Deportes: Ander Garaiar, campeón de Europa sub20 de 100 metros: «Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»

- Incendio: Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio

- Cultura: Diego Martin-Etxebarria, director de orquesta: «Siento cierta pena por lo mal que vendemos la música de Guridi»

- Política: Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

- Tiempo: Se eleva a naranja la alerta por calor para este domingo y lunes en Euskadi