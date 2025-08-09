Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
El cañonazo en Alderdi Eder marcó el inicio de la Semana Grande donostiarra. Sara Santos

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este sábado

DV

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:09

- Semana Grande: Donostia ya disfruta de su semana más grande

- Suceso: Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa

- Gipuzkoa: Realojados la mayoría de los vecinos tras el incendio de un edificio de viviendas en Elgoibar

- San Sebastián: Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad

- Real Sociedad: Los penaltis se fallan en pretemporada

- Deportes: Ander Garaiar, campeón de Europa sub20 de 100 metros: «Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»

- Incendio: Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio

- Cultura: Diego Martin-Etxebarria, director de orquesta: «Siento cierta pena por lo mal que vendemos la música de Guridi»

- Política: Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

- Tiempo: Se eleva a naranja la alerta por calor para este domingo y lunes en Euskadi

