Vista del barrio donostiarra de Altza. Archivo.

Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad

El varón, de 27 años, fue hallado en un domicilio del barrio de Altza

J. Falcón

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:25

Un joven de 27 años ha sido detenido en el barrio de Altza de San Sebastián acusado de un delito contra la libertad sexual y «otros delitos conexos» contra varios menores de edad, según anuncia el departamento de Interior del Gobierno Vasco. El presunto delincuente fue detenido tras una investigación de la Ertzaintza este pasado miércoles, según se ha conocido hoy.

Agentes de la Sección Central de Personas Menores, adscrita a las Secciones Centrales de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza, llevaron a cabo la detención de este varón. El arresto se produjo en el barrio de Alza bajo la acusación de haber agredido sexualmente a varias personas menores de edad.

La investigación que ha culminado en esta detención se inició a principios del pasado mes de julio. Fue en ese momento cuando la Ertzaintza tomó conocimiento del presunto delito contra la libertad sexual a través de la interposición de la correspondiente denuncia.

Amplio dispositivo policial

Desde el inicio de las pesquisas, un amplio operativo se puso en marcha. Varias unidades de la Ertzaintza, tanto de Bizkaia como de Gipuzkoa, trabajaron de manera coordinada y sin descanso. Su objetivo principal era lograr la identificación y posterior localización del presunto agresor.

El esfuerzo conjunto de las fuerzas policiales dio sus frutos esta semana con la detención del individuo en Donostia. De forma simultánea al arresto, se llevó a cabo un registro en su domicilio. Tras las diligencias pertinentes, el detenido fue puesto a disposición judicia. El Juez de Instrucción, tras evaluar el caso, ha decretado su ingreso en prisión provisional.

