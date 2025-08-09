Un incendio en Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos El fuego, que no ha provocado heridos, se ha iniciado a las 00:30 horas en un edificio en la calle San Bartolomé de Elgoibar

Una treintena de personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas tras originarse un incendio en un bloque de viviendas de Elgoibar esta pasada noche.

El suceso se ha producido en un edificio de estructura de madera de la calle San Bartolomé de Elgoibar. El fuego, que no ha provocado heridos, ha comenzado sobre las doce y media de la noche..

El incendio ha obligado a desalojar a una treintena de vecinos de los portales colindantes, algunos de los cuales han sido realojados en un albergue.

El alcalde Elgoibar, Ion Zubiaurre, ha informado que hacia las 8.00 horas los bomberos le han informado que el incendio estaba «controlado». Por todo ello, el primer edil ha confiando en que «la mayoría de los vecinos regresen a sus viviendas a los largo del día de hoy. Siempre según las indicaciones de los bomberos.

Por otra parte, Zubiarre ha asegurado que se desconocen las causan del incendio y que no ha habido que lamentar daños personales. «Los edificios contuguos tampoco se han visto adañados», ha afirmado.

