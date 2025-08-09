Se esperan más de 40 grados en el interior de Gipuzkoa para el lunes El calor será este sábado más llevadero que la víspera en todo el territorio, pero las temperaturas subirán progresivamente los dos siguientes días

El consenso podría ser bastante amplio a la hora de calificar como «buen tiempo» lo que se pronostica para este sábado en toda Gipuzkoa. Cielos despejados y calor como es propio en agosto. Ahora bien, un calor llevadero, de unos 25 grados en la costa y valores más cercanos a los 30 en las comarcas del interior. Lo normal en verano.

Los mercurios se relajarán respecto a la jornada del viernes, que tuvo momentos más sofocantes de lo habitual por estos lares: Zumaia registró 28,5 grados en plena costa y Segura marcó 32,5 de máxima. El sábado los termómetros se quedarán tres o cuatro grados por debajo.

Sin embargo, el domingo el calor se intensificará y alcanzará el pico más severo el lunes. Todo el interior del territorio arrancará la semana con cifras superiores a los 40 grados: 42 se prevén en Bergara o Zumarraga. El efecto del mar se dejará notar en los municipios costeros, pero Donostia o Zarautz también experimentarán un incremento de unos cinco grados respecto al sábado para irse por encima de los 30.

El calor no desaparecerá con el avance de la semana, pero volverá a registros más asequibles. Entre el lunes y el martes la temperatura en el interior descenderá diez grados, aunque repuntará algo el miércoles. Pero nada de 40 grados, 34 como máximo. Y lo mismo en el litoral: de unos 32 el lunes a 25 el martes, 27 como tope el miércoles.

Semana Grande calurosa

Con todo, este sábado será de lo más agradable. Además, soplará el viento del noroeste desde el mediodía y por la tarde, lo que permitirá aliviar parte del calor de la víspera, especialmente en la mitad norte, donde además pueden aparecer nubes bajas a última hora. Lo que popularmente se conoce como «buen tiempo». El Cañonazo encontrará, en ese sentido, el contexto meteorológico ideal para el inicio de la fiesta en Donostia esta tarde.

El domingo, por su parte, las temperaturas recuperarán lo perdido el sábado y volverá a extenderse la sensación de calor, con connotaciones no tan positivas. Subirán los mercurios hasta la frontera de los 30 grados en la capital guipuzcoana y el resto de municipios costeros. No obstante, en todos ellos se estará mejor que en los pueblos más alejados del mar, donde volverán a soportar 35 grados en las horas centrales del domingo. De hecho, Euskalmet ha activado para ese día el «aviso amarillo por temperaturas altas extremas en la zona de transición y en la zona del eje del Ebro».

Será, en cualquier caso, el aperitivo del bochorno del lunes, día que podría registrar los valores más altos de lo que llevamos de verano. Más de 40 grados en buena parte del territorio durante el día, y entre 21 y 22 por la noche. Un inicio de semana soporífero que dará lugar a unos días calurosos pero llevaderos.

Lo que queda descartado para los próximos días será la precipitación. Ni siquiera la tormenta de verano que llega a la noche para refrescar. Hasta el miércoles o jueves no se prevé ni una gota. Tiempo caluroso y seco, por tanto, al menos durante la primera mitad de la Semana Grande.