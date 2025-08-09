Un persona trasladada al Hospital y otras dos atendidas en Gipuzkoa debido al calor
Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga, ha explicado Salud
M. Calvo
Sábado, 9 de agosto 2025, 19:48
Tres personas han tenido que ser atendidas por el servicio de Emergencias de Osakidetza este sábado, hasta las 19.00 horas, debido a las altas ... temperaturas que se han registrado en Gipuzkoa. Una de ellas ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital, mientras que al resto se le ha asistido en el mismo lugar de la incidencia y también por teléfono.
Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga, ha explicado Salud. Desde el Departamento han recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Calor 2025, diseñado para prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.
Actualizado con parámetros revisados este año, el Plan presta especial atención a la población de riesgo, los menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.
Del mismo modo, se recomienda contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas, y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.
