Urgente Comienza la segunda parte
Tres personas han tenido que ser atendidas este sábado en Gipuzkoa por el calor. Lobo Altuna

Un persona trasladada al Hospital y otras dos atendidas en Gipuzkoa debido al calor

Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga, ha explicado Salud

M. Calvo

Sábado, 9 de agosto 2025, 19:48

Tres personas han tenido que ser atendidas por el servicio de Emergencias de Osakidetza este sábado, hasta las 19.00 horas, debido a las altas ... temperaturas que se han registrado en Gipuzkoa. Una de ellas ha tenido que ser trasladada en ambulancia al hospital, mientras que al resto se le ha asistido en el mismo lugar de la incidencia y también por teléfono.

