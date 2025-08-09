Fallece el conductor de un vehículo en un accidente con un autobús en Tolosa
El suceso ha ocurrido hacia las 11 de la mañana en la calle Ibaiondo de Tolosa
L. González
Sábado, 9 de agosto 2025, 11:53
Un conductor ha fallecido esta mañana en Tolosa en un accidente entre un vehículo y un autobús en el término municipal. El suceso mortal ha ... ocurrido en la calle Ibaiondo del municipio y según han confirmado los Bomberos de Gipuzkoa el bus iba sin pasajeros.
El aviso del suceso lo han recibido hacia las 11.04 horas y por el momento se investigan las causas de la colisión entre ambos vehículos. Lurraldebus ha avisado de la supresión de las paradas de sus vehículos en Ibaiondo kalea 1 y en Laramendi kalea 8.
En actualización
Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.
