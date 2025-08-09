Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El accidente mortal ha ocurrido en la mañana del sábado en Tolosa. Jose Mari López

Fallece el conductor de un vehículo en un accidente con un autobús en Tolosa

El suceso ha ocurrido hacia las 11 de la mañana en la calle Ibaiondo de Tolosa

L. González

Sábado, 9 de agosto 2025, 11:53

Un conductor ha fallecido esta mañana en Tolosa en un accidente entre un vehículo y un autobús en el término municipal. El suceso mortal ha ... ocurrido en la calle Ibaiondo del municipio y según han confirmado los Bomberos de Gipuzkoa el bus iba sin pasajeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  2. 2 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  3. 3 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  4. 4 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  5. 5 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  6. 6 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio
  7. 7 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  8. 8 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  9. 9 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  10. 10

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Fallece el conductor de un vehículo en un accidente con un autobús en Tolosa

Fallece el conductor de un vehículo en un accidente con un autobús en Tolosa