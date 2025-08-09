Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Arranca el partido en Inglaterra
Ander Garaiar celebra su triunfo en el Campeonato de Europa sub20 EFE

Ander Garaiar

Campeón de Europa sub20 de 100 metros
«Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»

El oiartzuarra analiza las claves de su histórico título continental a través de una videollamada desde Tampere tras «dormir de maravilla» a pesar de la emoción

Karel López

Karel López

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:45

Nunca antes un representante de la selección española de atletismo había conquistado el oro en los 100 metros lisos de una cita internacional. Hasta el ... viernes, cuando el joven guipuzcoano Ander Garaiar (Oiartzun, 18 años) venció en la final del Campeonato de Europa sub20 a sus siete rivales y al viento en contra (-0,7 m/s) para, en diez segundos y cuarenta centésimas derribar una histórica barrera para el atletismo vasco y español. El rey de la prueba reina del atletismo es un chaval tímido, de hielo, de 1,80 metros de altura y 70 kilos que lleva seis años practicando este deporte tan universal, aunque fue en septiembre de 2024, hace menos de un año, cuando dio el gran salto de calidad al ponerse a las órdenes del olímpico donostiarra Valentín Rocandio.

