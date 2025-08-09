Nunca antes un representante de la selección española de atletismo había conquistado el oro en los 100 metros lisos de una cita internacional. Hasta el ... viernes, cuando el joven guipuzcoano Ander Garaiar (Oiartzun, 18 años) venció en la final del Campeonato de Europa sub20 a sus siete rivales y al viento en contra (-0,7 m/s) para, en diez segundos y cuarenta centésimas derribar una histórica barrera para el atletismo vasco y español. El rey de la prueba reina del atletismo es un chaval tímido, de hielo, de 1,80 metros de altura y 70 kilos que lleva seis años practicando este deporte tan universal, aunque fue en septiembre de 2024, hace menos de un año, cuando dio el gran salto de calidad al ponerse a las órdenes del olímpico donostiarra Valentín Rocandio.

– ¿Pudo dormir teniendo en cuenta que la competición sigue y que pelea por todo también en el relevo 4x100?

– Yo he dormido de maravilla; no me ha costado nada. Contento, pero sin problema. Ahora toca pelear por todo en el relevo. Valentín me dice que a mí no me altera nada.

– ¿Cuántas veces han vuelto a ver la final?

– Unas cuantas… No sabría decir, pero es que en redes sociales he visto que la ha compartido muchísima gente y que no han dejado de felicitarme. Y muchos lo han hecho colgando el vídeo de la final.

– ¿Cómo lo vivió la familia?

– Se juntaron en Oiartzun para ver la carrera. El aita, la ama, los abuelos, los tíos, los primos… Estaban muy contentos.

– Su hermano mayor, Beñat, es internacional en ciclismo en pista. ¿No le picó el gusanillo de seguir sus pasos?

– Ya hice durante un tiempo ciclismo. Pero es que a mí, o no me esforzaba demasiado, o no se me daba muy bien. El ciclismo no era lo mío, no destacaba. Era de los últimos…

– Y probó suerte con el atletismo...

– Sí. Empecé hace seis años. El grupo del Haurtzaro, el de la ikastola, entrenaba frente a mi casa. Y quise probar. Pronto me enganché. Y hasta hoy. Las cosas han cambiado un poquito.

– De entrenar en la ikastola, en el bidegorri... ha pasado a la pista, en Donostia. con Valentín Rocandio como entrenador.

– Sí, eso es. Hasta hace once meses entrenaba entre el patio de la ikastola y el bidegorri de Oiartzun, donde hacía series. Y un día a la semana solíamos ir a entrenar a la pista de Irun. Empecé con Julen Pérez y con Xabier Belaunzaran, que han venido hasta Finlandia para verme correr. Hace un año, y ya después de haber sido tercero en el Campeonato de España sub18 y ver que no podía seguir entrenando en un bidegorri y que me iba a estudiar a Donostia, Julen contactó con Valentín. Estoy encantado con el grupo.

– Volvemos a la final de ayer. ¿Se esperaba el oro?

– Ganar yo creo que no entraba en mi mente. Sí pelear por las medallas. El tercer puesto ya hubiera sido un gran resultado y pensaba que esa iba a ser mi pelea.

– ¿Supo que era el campeón según cruzó la línea de meta? Se mostró poco eufórico tras la gesta…

– Yo sabía que iba bien, fuerte. Miré a mi izquierda y vi atrás a mis rivales y ya supe que había ganado. Aunque no me lo terminé de creer hasta que vi los resultados oficiales en la pantalla. Ahí estaba mi nombre el primero. Ahí fue cuando empecé a aplaudir y me cambió la cara.

– Está claro que es velocista. Y de los buenos. Pero ¿de 100 o de 200?

– Tengo claro que el 400 no (se ríe). Yo me veo más en el 100. Me gusta más. El 200 me parece un poco largo, pero es verdad que en los pocos 200 que he podido correr esta temporada las cosas me han ido bien (20.74, récord de España sub20). Ya veremos…

– ¿Le dolió algo? Como buen velocista, las lesiones han hecho acto de presencia esta temporada.

– Antes de la eliminatoria estaba con alguna molestia, tanto en el pie como en el isquio, pero ya en la semi y en la final no las sentí.

– Ahora, a por la medalla en el 4x100. La selección española tiene un equipazo...

– ¡A por ella!