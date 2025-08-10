Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un año de diez para Valentín Rocandio, una institución de la velocidad

El conocido entrenador donostiarra, parte de la delegación en Finlandia, vio a Garaiar corriendo «de libro» en la final del Europeo sub20

Karel López

Karel López

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Por las manos de Valentín Rocandio han pasado cientos de atletas, la mayoría de ellos velocistas, a los que, con mucha paciencia ha ido ... puliendo en busca de su mejor versión. Y esto no siempre significa correr más rápido, sino hacerlo técnicamente mejor. Actualmente, forman parte de su grupo de entreno el guipuzcoano Ander Garaiar y la vizcaína Aitana Rodrigo, los dos plusmarquistas vascos de los 100 metros desde este mismo año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en Donostia por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  4. 4 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  5. 5 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  6. 6 Programa de hoy sábado 9 en la Aste Nagusia de San Sebastián
  7. 7 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  8. 8

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  9. 9

    Un incendio en un edificio de Elgoibar obliga a desalojar a una treintena de vecinos
  10. 10

    «En Gipuzkoa no hay problema para celebrar actos islámicos en recintos públicos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un año de diez para Valentín Rocandio, una institución de la velocidad

Un año de diez para Valentín Rocandio, una institución de la velocidad