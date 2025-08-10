Un año de diez para Valentín Rocandio, una institución de la velocidad

Por las manos de Valentín Rocandio han pasado cientos de atletas, la mayoría de ellos velocistas, a los que, con mucha paciencia ha ido ... puliendo en busca de su mejor versión. Y esto no siempre significa correr más rápido, sino hacerlo técnicamente mejor. Actualmente, forman parte de su grupo de entreno el guipuzcoano Ander Garaiar y la vizcaína Aitana Rodrigo, los dos plusmarquistas vascos de los 100 metros desde este mismo año.

Rocandio, olímpico en el relevo 4x100 en los Juegos de Seúl, es parte del cuerpo técnico que ha viajado hasta Tampere para vivir el Europeo sub20. El viernes disfrutó con su pupilo Garaiar. «Hizo una carrera de libro en la final».

«Ander tuvo que renunciar prácticamente a toda la temporada de pista cubierta cuando empezó a entrenar conmigo, porque se rompió el isquio. Por eso nos centramos pronto en la campaña al aire libre. Durante el verano tampoco ha podido entrenar tanto como nos hubiera gustado. El pie, el isquio... Ha tenido problemas. Y desde mayo diría que hemos podido hacer menos de una decena de entrenamientos de los buenos, de los de calidad. Ander es un talento con pocas cosas por pulir», explica.

Garaiar llegó a Donostia hace once meses. «Me llamó Julen Pérez, que había sido mi atleta, para decirme a ver si podía entrenar a Ander. Me encontré a un atleta con una técnica muy buena y con un pequeño defecto al correr en el brazo que hemos ido corrigiendo. También hemos conseguido que mejore la resistencia a la velocidad en los entrenamientos. Y por eso ha bajado de 21 en 200 cuando llegó con 22 largos».

Agradecido al Hernani

Para este Europeo nos decantamos por el 100 porque corriendo el 200 le estaba doliendo el pie en la curva y, además, como el Miniestadio está de obras, nos hemos tenido que ir a Hernani a entrenar y es una pista más corta. Aprovecho para dar las gracias al club de Hernani, que prácticamente nos ha dado las llaves de la pista, y para que en Lasarte, que tienen una fántastica pista nueva de 400 metros de anillo, se lo hagan mirar un poco porque no están poniendo ninguna facilidad para los que no entrenamos ahí habitualmente».

«Me preocupaba el neerlandés Revierre, un velocista de las Antillas, que fue el que acabó segundo, y que era muy corpulento. Corría contra caballos. Cuando vi que al ecuador de los 100 metros llegaba adelante ya pensaba que iba a ser el ganador. Ander corre espectacular de lanzado. Y es en la aceleración donde aún le cuesta un poco. Trabajando la fuerza podemos mejorar eso».