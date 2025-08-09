Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Brais se dispone a sacar una falta ante el Bournemouth RS
Bournemouth 0 - 0 Real Sociedad

Los penaltis se fallan en pretemporada

La Real termina la preparación estival empatando sin goles ante el Bournemouth con Oyarzabal errando una pena máxima

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:25

No pasará a la historia este Bournemouth-Real Sociedad de pretemporada. Más si cabe con el día de playa que ha hecho en Gipuzkoa. Los ... realistas terminan la pretemporada empatando a cero ante el conjunto inglés en un encuentro soso, sin demasiado ritmo, con errores en el pase y sin demasiadas ocasiones claras. Nada que ver con el encuentro de la mañana en el que la Real pegó nada más y nada menos que cuatro palos. No hubo goles en el Vitality Stadium. De los jugadores transferibles volvieron a tener minutos Traoré por la mañana y Javi López por la tarde. Odriozola calentó pero no jugó.

