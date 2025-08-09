Los penaltis se fallan en pretemporada

No pasará a la historia este Bournemouth-Real Sociedad de pretemporada. Más si cabe con el día de playa que ha hecho en Gipuzkoa. Los ... realistas terminan la pretemporada empatando a cero ante el conjunto inglés en un encuentro soso, sin demasiado ritmo, con errores en el pase y sin demasiadas ocasiones claras. Nada que ver con el encuentro de la mañana en el que la Real pegó nada más y nada menos que cuatro palos. No hubo goles en el Vitality Stadium. De los jugadores transferibles volvieron a tener minutos Traoré por la mañana y Javi López por la tarde. Odriozola calentó pero no jugó.

El once de Sergio en el Vitality Stadium apunta a ser el mismo en Mestalla el próximo sábado. El irundarra apostó por un equipo muy reconocible y salvo la posible inmersión en la alineación de Gorrotxategi, con molestias en el tobillo, parece que el entrenador ya tiene el once tipo. Al menos en las primeras semanas. Como mucho, Caleta-Car podría sentar a Jon Martín y Marín a Sucic, aunque complicado. El técnico colocó a Remiro; Aramburu, Martín, Zubeldia, Gómez; Turrientes, Sucic, Brais; Kubo, Oyarzabal y Óskarsson. El capitán arrancará la temporada desde la banda izquierda.

No fue una primera parte vistosa. Más bien todo lo contrario. El choque fue algo plomizo por momentos con los dos equipos respetándose mucho. Fue el Bournemouth quien empezó generando ocasiones. Tavernier se filtró y remató con veneno, pero Zubeldia repelió el chut. Brooks con un zurdazo hizo sudar a Remiro, que tuvo que ir abajo. La Real no asomó mucho al área de Petrovic salvo en la clarísima ocasión de Oyarzabal y el penalti del propio capitán. El eibartarra robó e hizo una pared con Kubo quedándose en una magnífica posición para el remate. Su zurdazo cruzado se fue rozando el palo.

La Real no tuvo demasiada velocidad de circulación, pese a que Brais y Sucic trataron de acelerar. Gómez desde el lateral, que aparece más que estar cuando actuaba de extremo, fue un buen compañero al que buscar. Dos centros rasos suyos merecieron receptores. Óskarsson no pudo encontrar balón salvo un buen lanzamiento a la carrera de Kubo y el Bournemouth dispuso de la ocasión más clara. Semenyo se filtró por dentro dejando atrás a Sucic y trató de superar por bajo a Remiro, bien colocado y ágil en reflejos. Cuando moría la primera mitad, un saque de banda de Gómez terminó en penalti tras cabezazo de Óskarsson a la mano de Truffert.

«Do you want?», pareció decirle Oyarzabal a Óskarsson cediéndole el penalti como ante el Rennes. Finalmente fue el propio capitán quien disparó, mal en su lado de seguridad, para que Petrovic se luciera. Martín y Brais fueron con hambre a por el rechace y el canterano envió el rechazo al palo. Se molestaron entre ambos, también Oyarzabal pasaba por allí. Mejor fallarlos en verano, Mikel.

Remiro evita la derrota

La Real tuvo buenas ocasiones en la primera mitad, pero en la segunda apenas inquietó a Petrovic. No saltaron bien tras el descanso y el Bournemouth estuvo a punto de adelantarse. Un despiste de Sucic hizo que Martín tuviera que despejar un balón comprometido. El rechace que pegó en Kroupi estuvo cerca de ser el primero. Más clara fue la siguiente. Una pérdida de Aramburu en banda derecha hizo que Tavernier se quedara en la frontal solo. La volea la despejó con calidad Remiro para evitar el 1-0.

Los de Sergio solo hicieron daño con acciones a balón parado. No hubo remates francos como tal salvo uno de Óskarsson, pero en cada envío desde el córner o con faltas laterales se generaba peligro. El tiempo fue pasando sin demasiadas ocasiones con un árbitro que por mucho que sea inglés seguro que tiene antepasados nacidos en otro lado. El partido se interrumpió una barbaridad y no hubo ritmo.

Remiro tuvo que hacer otra grandísima parada, de nuevo a Taviernier, cuando quedaban quince minutos para el final. La Real no pisó mucha más área y el encuentro terminó en tablas. Los realistas arrancarán la temporada el sábado ante el Valencia en Mestalla.