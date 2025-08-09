Donostia ya disfruta de su semana más grande El cañonazo más solidario, protagonizado de manera conjunta por el Banco de Alimentos de Gipuzkoa y la Asociación Vecinal de Amara Berri ha inaugura ocho días de celebraciones en unos jardines de Alderdi Eder llenos de gente de todas las edades

Donostia ya está de fiesta. El tradicional cañonazo, que se ha prendido tras entonar el 'Artillero, ¡Dale fuego!', un clásico de agosto y que fue interpretado, con música de la banda Illumbe de Trintxerpe. El estallido ha dado inicio a ocho intensos días en los que se han programado 387 actividades para todos los públicos, con las que los donostiarras podrán disfrutar durante estos días.

En un sábado caluroso desde primera hora, el cañonazo que ha dado inicio a la Semana Grande donostiarra ha ido entrando en calor poco a poco pero pasadas las 18.30 horas la terraza de Alderdi Eder ha ido congregando a público de todas las edades. Varios de ellos con abaníco en mano para poder refrescarse en este día festivo y caluroso a partes iguales, al son de la música y con ganas de que comiencen ocho días de alegría e ilusión.

Sobre la terraza del Ayuntamiento, diversos representantes del Banco de Alimentos de Gipuzkoa y de la Asociación Vecinal de Amara Berri protagonizaron un emocionante baile previo junto a la corporación municipal, frente a las miles de personas que se han reunido en los jardines de Alderdi Eder, varios de ellos con abanico en mano para poder contrastar el calor de este arranque de fiestas.

Minutos antes, los gigantes y cabezudos, al igual que el batallón de honores llegaban al ayuntamiento rodeados de cientos de familias donostiarras para empezar a preparar la pólvora.

Un cañonazo lleno de solidaridad

Todo ello sin olvidar a los grandes protagonistas de uno de los cañonazos más solidarios de los últimos años. «Protagonizar el cañonazo es un premio, es lo más bonito que me ha pasado», admitía Iñaki Olasagasti, presidente de la Asociación Vecinal de Amara Berri minutos antes del arranque de la fiesta.

Mientras que, por otro lado, Belén Méndez de Vigo, presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, contaba que «ni se imaginaba» que iban a ser los elegidos para ser los protagonistas de la fiesta. «Me enteré por el periódico», decía una de las caras más visibles del Banco de Alimentos, cuyos voluntarios vistieron su distintivo peto azul.