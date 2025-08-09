Vuelve a disfrutar de la emisión íntegra del Cañonazo de Semana Grande

El Diario Vasco Sábado, 9 de agosto 2025, 20:51 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

San Sebastián ya está de fiesta. La capital guipuzcoana ha dado la bienvenida a su Semana Grande con el tradicional cañonazo desde el Ayuntamiento frente a miles de donostiarras y guipuzcoanos que han querido vivir este momento único. Cómo no podía ser de otra manera, DV ha estado presente, ha hablado con los protagonistas y ha ofrecido toda la actividad en directo. Para quien se lo haya perdido o quiera volver a disfrutar del momento, disfruta de la emisión íntegra del Cañonazo de Semana Grande.