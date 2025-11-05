Las diez noticias de la jornada
Repasa las principales informaciones de este miércoles
DV
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:50
Infraestructuras: La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa
Política: Andueza denuncia que el PNV «no ha consensuado con el PSE» el documento de transferencias enviado a Madrid
Educación: El consejero de Universidades recrudece el choque con la EHU: «Casualidades, las justas»
Cultura: Especial visual: La nao San Juan vuelve a la vida
Economía: La belga Aspiravi renuncia al proyecto de parque eólico en Buruntza por las exigencias de seguridad
Sucesos: Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores
Gipuzkoa: Vivienda refuerza su apuesta por Gipuzkoa y eleva a 850 los pisos protegidos que prevé iniciar el próximo año
Salud: Euskadi eleva hasta los 2.409 euros el gasto sanitario medio por persona
Valencia: Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts
Estados Unidos: Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York