Las diez noticias de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

Infraestructuras: La frecuencia de Cercanías aumenta un 27% desde el viernes tras acabar la obra del túnel de Gaintxurizketa

Política: Andueza denuncia que el PNV «no ha consensuado con el PSE» el documento de transferencias enviado a Madrid

Educación: El consejero de Universidades recrudece el choque con la EHU: «Casualidades, las justas»

Cultura: Especial visual: La nao San Juan vuelve a la vida

Economía: La belga Aspiravi renuncia al proyecto de parque eólico en Buruntza por las exigencias de seguridad

Sucesos: Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores

Gipuzkoa: Vivienda refuerza su apuesta por Gipuzkoa y eleva a 850 los pisos protegidos que prevé iniciar el próximo año

Salud: Euskadi eleva hasta los 2.409 euros el gasto sanitario medio por persona

Valencia: Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts

Estados Unidos: Zohran Mamdani, el alcalde socialista de Nueva York

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  6. 6 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  7. 7

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  8. 8 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  9. 9

    Gipuzkoa reorganiza su red de acogida ante la creciente llegada de menores migrantes
  10. 10 Gipuzkoa lanza una oferta pública de empleo temporal con sueldos de hasta 3.500 euros mensuales

