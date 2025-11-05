Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eneko Andueza saluda al secreterio de Estado de Transportes, José Antonio Santano, el pasado domingo en Irun. F. De la Hera

Andueza denuncia que el PNV «no ha consensuado con el PSE» el documento de transferencias enviado a Madrid

El líder de los socialistas vascos insiste en criticar la petición de que se traspase el Puerto de Pasaia y lamenta que el listado de transferencias solo responde «a los intereses» del partido jeltzale

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:14

Nuevo encontronazo serio entre los dos socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, en esta ocasión al hilo del documento de transferencias pendientes. El ... secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha denunciado este miércoles que los diez documentos que recogen los traspasos a Euskadi pendientes enviados por el Gobierno Vasco al Ejecutivo central «no han sido consensuados» con los socialistas pese a formar parte del Gobierno autonómico. Ha añadido que se han elaborado de forma «unilateral para defender los intereses del PNV», no de los vascos.

