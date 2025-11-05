Andueza denuncia que el PNV «no ha consensuado con el PSE» el documento de transferencias enviado a Madrid

Nuevo encontronazo serio entre los dos socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, en esta ocasión al hilo del documento de transferencias pendientes. El ... secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha denunciado este miércoles que los diez documentos que recogen los traspasos a Euskadi pendientes enviados por el Gobierno Vasco al Ejecutivo central «no han sido consensuados» con los socialistas pese a formar parte del Gobierno autonómico. Ha añadido que se han elaborado de forma «unilateral para defender los intereses del PNV», no de los vascos.

«Es un documento de parte porque es un documento hecho exclusivamente por la consejera (Ubarretxena)», ha lamentado Andueza, que ha asegurado que fue la titular de Autogobierno la que «por su cuenta y riesgo» le transmitió esas diez carpetas al ministro Ángel Víctor Torres. «El PSE no ha participado en la elaboración de esos documentos», ha insistido el líder de los socialistas vascos, que ha asegurado que «de ahí viene parte del conflicto en algunas cuestiones porque muy probablemente la posición podría haberse consensuado previamente antes de llevarlas» a Madrid.

Estas duras palabras, que vuelven a aflorar discrepancias entre los dos socios del Ejecutivo de Vitoria, las ha pronunciado Andueza tras criticar que la consejería de Gobernanza de Maria Ubarretxena, encargada de negociar en Madrid los traspasos, insista en pedir la desclasificación del Puerto de Pasaia como de «interés general» para que la gestión recaiga en el País Vasco, algo que rechazan los socialistas.

En este sentido Andueza ha señalado en una entrevista en EITB que los documentos con las peticiones de transferencias, que incluyen la dársena pasaitarra, «no han sido consensuados con el PSE» ni «no hemos colaborado en su elaboración». En este sentido, ha desvelado que ha habido una reunión en la que han participado el lehendakari, Ubarretxena, el vicelehendakari socialista, Mikel Torres, y el propio Andueza, para intentar reconducir la situación. «Hay una necesidad de trabajar de manera conjunta», ha insistido el secretario general del PSE-EE.

Precisamente, la próxima semana se celebrará una nueva reunión en Madrid para abordar el traspaso de las competencias pendientes. Una cita en la que se espera la primera respuesta del Ejecutivo central a la propuesta de Euskadi para completar íntegramente el Estatuto de Gernika, que el departamento de Autogobierno ha recogido en diez documentos que ya se remitieron al ministro Ángel Víctor Torres y que ahora Andueza denuncia que no han sido consensuados con los socialistas vascos.