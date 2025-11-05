Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Llegada del acusado en un coche de la Ertzaintza esta mañana a la Audiencia de Gipuzkoa Arizmendi

Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores

La Audiencia de Gipuzkoa le impone 10 años de prisión por agresión sexual continuada a menor de 16 años, 14 años de cárcel por agresión sexual a las otras dos menores (7 por cada víctima) y dos años más por ciberacoso sexual a estas dos últimas jóvenes

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

El masajista de Altza acusado de agredir sexualmente a tres menores ha sido condenado a 26 años de prisión. El fallo de la sentencia ha ... sido dado a conocer esta mañana en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

diariovasco Condenado a 26 años de cárcel el masajista de Altza por agredir sexualmente a tres menores

