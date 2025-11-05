Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El rector de la UPV/EHU, Joxerramon Bengoetxea, y el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, este miércoles en un acto en Bilbao J. Alemany

El consejero de Universidades recrudece el choque con la EHU: «Casualidades, las justas»

Pérez Iglesias insiste en las intencionalidades políticas del rector el mismo día en que ambos se saludan con cortesía al coincidir en un acto

Xabier Garmendia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Lejos de amainar, el choque institucional entre el Gobierno Vasco y la EHU a cuenta de la financiación suma y sigue. Si bien el ... consejero de Universidades y el rector han coincidido este miércoles en un acto y se han saludado de manera cordial, lo cierto es que el conflicto continúa al rojo vivo. Juan Ignacio Pérez Iglesias, titular del ramo en el Ejecutivo, ha vuelto a insinuar las intencionalidades políticas de la cúpula de la universidad, ha pedido que los planteamientos sean «racionales» y ha rebajado las opciones de una reunión con el lehendakari, una petición de Joxerramon Bengoetxea con la que dice sentirse «desautorizado».

