Euskadi eleva hasta los 2.409 euros el gasto sanitario medio por persona

El Departamento de Salud volverá a contar un año más con el mayor presupuesto de la historia en 2026: 4.276 millones de euros, un ... 4,1% más que en el ejercicio precedente y lo que equivale a más de un tercio de toda la dotación del Gobierno Vasco. De esta manera, Euskadi elevará hasta los 2.409 euros el gasto sanitario medio por persona, casi 100 euros más que lo destinado en 2025. Estas son las cuentas que ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco el consejero del área, Alberto Martínez, con el objetivo de «fortalecer» el servicio público de salud y acometer «la transformación para el futuro y poner el foco en los problemas reales de la ciudadanía».

Se trata de los primeros presupuestos tras el Pacto vasco de Salud, «cuyos acuerdos incorpora ya progresivamente», con una dotación para 2026 de 208 millones de euros más. Un 80% de ese montante irá destinado a Osakidetza, con contará con una partida de 4.276 millones.

El Servicio Vasco de Salud cuenta «con un motor de acción» que es precisamente su cuerpo profesional, ha señalado el consejero. Por ello, el 65% del presupuesto irá destinado a sufragar a los 47.000 profesionales que prestan servicio en la empresa más grande de Euskadi.

En este sentido, Martínez ha recordado que la consolidación de 11.000 puestos llevado a cabo este año por Salud tendrá continuidad el próximo ejercicio con la convocatoria de la OPE correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025, que contará con más de 4.500 plazas. A ello se le sumará una nuevo concurso para plazas de difícil cobertura en Atención Primaria.

Infraestructuras

Otra partida importante irá destinada a las infraestructuras. En el caso de Gipuzkoa, el departamento ha doblado su inversión para la protonterapia y la ampliación de la ciudad sanitaria donostiarra en los Presupuestos vascos de 2026. Ha elevado de 12 a 22,8 millones de euros el montante destinado al edificio que albergará en su interior la máquina contra el cáncer donada por Amancio Ortega y al de consultas externas que se erigirá en el actual parking en superficie junto al Hospital Donostia.

En este apartado destaca también la construcción del nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Zumarraga, que duplica también su presupuesto respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar los 17 millones de euros. Es el segundo montante más elevado que el Gobierno Vasco destinará a este materia.

La reforma de la fachada del Edificio Materno del Hospital Donostia también contará con una dotación considerable, de 6,5 millones. Casi la misma inversión que irá destinada a las obras para modernizar el hospital de Alto Deba (6). Otra reforma, la del bloque quirúrgico del hospital Bidasoa, contará con 5 millones para su renovación.

En materia de Atención Primaria, Salud ha proyectado la apertura de nuevos centros de salud en Bergara (4,3 millones), Loiola (1,9) en Donostia, Elgoibar (3), Lazkao (1.020.000) y Oñaurre (435.000) en Irun. Osakidetza también llevará a cabo una reforma integral en el centro de salud de Alegia (1,2 millones).

Sistema «más público»

El consejero ha reclacado que los de 2026 serán los Prespuestos «más públicos» de la historia al reducirse en un 1% la actividad concertada. «Una disminución que solo es el primer paso en el cumplimiento del comrpomiso de departamento en el seno del Pacto de salud de no incrementar el porcentaje presupuestario destinado a la colaboración público-privada», ha señalado.

En este sentido, el titular del área ha detallado que se pagará 500.000 euros menos por la derivación a clínicas privadas de las mujeres que quieren ejercer el derecho al aborto. Hasta ahora se hacía así en más de un 95% de los casos, que paulatinamente irá asumiendo Osakidetza con sus propios medios. Asimismo, «en enero» se publificarán las ambulancias de Tolosa, Donostia y Elgoibar, y Salud firmará «el último contrato» con Ivinza para la asistencia en la clínica La Asunción de Tolosa, la única comarca de todo el País Vasco sin un hospital 100% público.

Donde sí continúa aumentando el presupuesto es en el gasto farmacéutico, concretamente un 5,3% más para superar una dotación de más de 1.000 millones de euros. Estos se debe principalmente, ha explicado Martínez, por el «avance en la investigación de nuevos medicamentos, tratamientos específicos y terapias innovadoras», para tratar enfermedades oncológicas o poco frecuentes.

El consejero ha hecho hincapié también en la importancia de la salud mental, ámbito «prioritario» que se abordará con profesionales de Osakidetza (psicólogos sanitarios), y con un proyecto piloto de la mano de FEDEAFES, para llevar a cabo «un proceso de reflexión y actualización» en torno a este sistema.

En este sentido, ha resaltado el compromiso de fortalecer las estructuras asistenciales en salud mental infanto-juvenil y realizar un planteamiento global tras las conclusiones de estos grupos de trabajo, con el objetivo de «establecer una Unidad de Hospitalización Especializada TCA para casos complejos y Hospitales de día distribuidos en el territorio».

También ha recordado que Osakidetza prevé ampliar el programa de cribado neonatal hasta alcanzar las 32 enfermedades a finales de 2026, para lo que se destina cerca de un millón euros. Asimismó se reforzarán las medidas de cribado en personas adultas, al incorporar la autotoma de cérvix, ampliar el cribado de mama a mujeres de 48 años y poner en marcha un proyecto piloto para el cribado en patología no oncológica y la prevención de riesgo cardiovascular y renal.