Alberto Martínez presenta en el Parlamento Vasco los Presupuesto de 2026 del Departamento de Salud. Irekia

Euskadi eleva hasta los 2.409 euros el gasto sanitario medio por persona

El Departamento de Salud asegura que iniciará la reducción de las privatizaciones en Euskadi con un 1% menos en los Presupuestos de 2026

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:42

El Departamento de Salud volverá a contar un año más con el mayor presupuesto de la historia en 2026: 4.276 millones de euros, un ... 4,1% más que en el ejercicio precedente y lo que equivale a más de un tercio de toda la dotación del Gobierno Vasco. De esta manera, Euskadi elevará hasta los 2.409 euros el gasto sanitario medio por persona, casi 100 euros más que lo destinado en 2025. Estas son las cuentas que ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco el consejero del área, Alberto Martínez, con el objetivo de «fortalecer» el servicio público de salud y acometer «la transformación para el futuro y poner el foco en los problemas reales de la ciudadanía».

