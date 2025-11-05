Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón. EP

Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts

La mesa de la comisión había citado para ese día a Sánchez, Montero y Ribera, que ya han comunicado que no acudirán a la Cámara valenciana

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha solicitado comparecer este próximo 11 de noviembre ante la comisión de investigación de la dana de Les Corts. La solicitud se ha presentado este mismo miércoles en el registro de la Cámara.

La mesa de la comisión de investigación de la dana acordó este pasado lunes convocar sesión para esa jornada. De hecho, para ese día se había solicitado a comparecencia entre otros del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, de la vicepresidenta primera María Jesús Montero y de la vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Desde el Ejecutivo central ya se ha comunicado que ni Sánchez ni Montero acudirán a la comisión. La delegada del Gobierno Pilar Bernabé ha aclarado que no es que el presidente del Gobierno o la vicepresidenta declinen la invitación, sino que los miembros del Ejecutivo «rinden cuentas ante las Cortes Generales».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»
  6. 6 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  7. 7 El negocio en el centro de San Sebastián con 54 años de trayectoria que baja la persiana: «Gracias a todos»
  8. 8

    «Hay muchísima evidencia sobre la seguridad de la melatonina»
  9. 9 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  10. 10 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts

Mazón pide comparecer el 11 de noviembre en la comisión de la dana de Les Corts