La belga Aspiravi renuncia al proyecto de parque eólico en Buruntza al no poder cumplir los requisitos de seguridad que pide el Gobierno Vasco

La empresa belga Aspiravie ha renunciado al proyecto de parque eólico Mendiko Haizie en el monte Buruntza, entre los términos municipales de Lasarte-Oria, Andoain ... y Urniet, según fuentes de la compañía consultadas por este periódico. La empresa argumenta que, según las condiciones de seguridad impuestas por el departamento de Industria del Gobierno Vasco, el proyecto no es viable y, por lo tanto, renunciado a él. La presencia de una cantera con trabajadores en la zona, impedía garantizar la distancia mínima de seguridad exigida, ya que este proyecto eólico ronda los 200 metros. Su potencia instalada era de 15 Megavatios y constaba de tres aerogeneradores.

Se trata de un nuevo varapalo a los proyectos de parques eólicos de Gipuzkoa tras confirmarse la semana pasada el carpetazo definitivo al de Itsaraz (entre Alava y Eskoriatza) de la noruega Statkraft. El otro parque de molinos de viento proyectado por esta empresa en Gipuzkoa, el de Piaspe (Azpeitia, Zestoa, Errezil) tampoco superó las exigencias medioambientales del Gobierno Vasco. También el Ayuntamiento de Eibar presentó el lunes alegaciones sobre el proyecto Basalgo en la comarca del Bajo Deba. Pewse a la necesidad de energías alternativas renovables y limpias, estos proyectos de eólicos se están topando con recelos vecinales, exigencias medioambientales y dudas en instituciones locales y partidos.

El proyecto, que no ha llegado ni a la fase de alegaciones debido a este imprevisto, estaba impulsado por la empresa Mendiko Haizie SL fue fundada en julio de 2023 como filial de la empresa Erasp Spain SL, ahora denominada Aspiravi Spain SLU. La empresa belga Aspiravi tenía la intención de construir el parque eólico Iparaixe II en el monte Argalario de Barakaldo y Trapagaran, pero el Gobierno Vasco archivó el proyecto, según los medios consultados.

En Gipuzkoa, de doce proyectos, cinco están ya anulados, y tres recurridos o con alegaciones. El resto están en el tramite inicial de tramitación administrativa. Solo hay uno en marcha, el de Elgea-Urkilla en la muga con Araba.