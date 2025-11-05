Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La belga Aspiravi renuncia al proyecto de parque eólico en Buruntza al no poder cumplir los requisitos de seguridad que pide el Gobierno Vasco

La instalación, de tres molinos y que ni siquiera había pedido la solicitud administrativa, se ubicaba entre Lasarte-Oria, Andoain y Urnieta, y supone el quinto parque de doce anulado en Gipuzkoa

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

La empresa belga Aspiravie ha renunciado al proyecto de parque eólico Mendiko Haizie en el monte Buruntza, entre los términos municipales de Lasarte-Oria, Andoain ... y Urniet, según fuentes de la compañía consultadas por este periódico. La empresa argumenta que, según las condiciones de seguridad impuestas por el departamento de Industria del Gobierno Vasco, el proyecto no es viable y, por lo tanto, renunciado a él. La presencia de una cantera con trabajadores en la zona, impedía garantizar la distancia mínima de seguridad exigida, ya que este proyecto eólico ronda los 200 metros. Su potencia instalada era de 15 Megavatios y constaba de tres aerogeneradores.

