La frecuencia de trenes de Cercanías aumenta desde el viernes tras recuperar la doble vía entre Lezo e Irun

Los trenes de Cercanías y Media Distancia volverán a la normalidad entre Lezo e Irun este viernes 7 de noviembre. Una vez concluidos los trabajos ... de Adif en el túnel de Gaintxurizketa –incluido en el trazado de implantación del 'tercer hilo' entre Astigarraga e Irun que dará continuidad a la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa–, se recupera la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun, lo que aumentará la frecuencia de circulación en esta conexión ferroviaria.

Esta nueva situación permite a Renfe aumentar el número de frecuencias en el servicio de Cercanías de Gipuzkoa. Desde el viernes, todos los servicios de Cercanías realizarán el trayecto en tren a excepción del primero con salida de Irun, que realizará «por carretera el tramo entre Irun y Lezo-Errenteria», según detalla en un comunicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Por otro lado, la circulación en doble vía entre Lezo e Irun permite aumentar el número circulaciones diarias de los trayectos de Cercanías. En cuanto a los trenes de Media Distancia, se retirarán los transbordos por carretera para recuperar la circulación en tren.

Durante estos meses con vía única, se ha instalado vía en placa en el interior del túnel (520 m), ampliando el gálibo y se ha tendido el sistema de electrificación definitivo en el interior del túnel de Gaintxurizketa y en el trayecto. También se ha instalado el nuevo cableado de señalización y comunicaciones, y se han colocado aparatos de vía en Lezo, adaptados a las futuras circulaciones en ancho ibérico e UIC, además de los distintos elementos de seguridad en el interior del túnel de Gaintxurizketa.

Infraestructura entre Astigarraga e Irun

En este tiempo se han llevado a cabo «avances decisivos» en la adaptación de la infraestructura entre Astigarraga e Irun, que «transformarán la conexión ferroviaria en Gipuzkoa» dando continuidad a la línea de alta velocidad y al Corredor Atlántico ferroviario para viajeros y mercancías.

Además de la implantación del 'tercer hilo', Adif continúa con los trabajos en la instalación de las protecciones acústicas entre Bergara e Irun. También se ha avanzado en las obras de la nueva estación de Irun, y en los apeaderos adaptados y accesibles de Loiola y Martutene, y se ha trabajado en los pasos superiores de Elizatxo y la pasarela de Teilería. Las obras del tercer carril avanzan con el aumento de la sección del túnel de Loiola (290 m), manteniendo la circulación en vía única, entre Hernani y Donostia.

Del mismo modo, se sigue progresando en la prolongación de la vía 3 en Lezo-Errentería y la instalación de los aparatos de vía en las estaciones de Hernani y Pasaia, además de la instalación de protecciones acústicas.