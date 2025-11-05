Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del estado del túnel de Gaintxurizketa este miércoles. Transportes

La frecuencia de trenes de Cercanías aumenta desde el viernes tras recuperar la doble vía entre Lezo e Irun

Una vez concluidos los trabajos en el túnel de Gaintxurizketa, finaliza el plan alternativo de transporte por carretera

Martin Ruiz Egaña

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:40

Comenta

Los trenes de Cercanías y Media Distancia volverán a la normalidad entre Lezo e Irun este viernes 7 de noviembre. Una vez concluidos los trabajos ... de Adif en el túnel de Gaintxurizketa –incluido en el trazado de implantación del 'tercer hilo' entre Astigarraga e Irun que dará continuidad a la línea de alta velocidad hasta la frontera francesa–, se recupera la doble vía entre Lezo-Errenteria e Irun, lo que aumentará la frecuencia de circulación en esta conexión ferroviaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El recuerdo imborrable que deja el exfutbolista vasco fallecido en accidente de moto: «Qué tristeza»
  2. 2 Cierra uno de los restaurantes de San Sebastián más originales y queridos por los donostiarras: «¡Gracias, gracias y mil veces gracias!»
  3. 3 Identificado el autor de las pintadas antifeministas aparecidas en el centro de Irun
  4. 4 Uno de los mejores balcones de Gipuzkoa por menos de 400.000 euros
  5. 5 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  6. 6 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  7. 7 El motivo por el que se valida el gol en fuera de juego del Athletic ante la Real Sociedad: «El donostiarra puede defender sin merma»
  8. 8 Ernesto Valverde estalla tras la derrota del Athletic en Anoeta: «Menuda la p... folla tiene esta gente»
  9. 9 Jainaga se cuela entre los 100 más ricos de España, la lista de Forbes en la que hay seis vascos más
  10. 10

    La Federación Guipuzcoana llama al orden a los entrenadores por su participación en «incidentes graves»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La frecuencia de trenes de Cercanías aumenta desde el viernes tras recuperar la doble vía entre Lezo e Irun

La frecuencia de trenes de Cercanías aumenta desde el viernes tras recuperar la doble vía entre Lezo e Irun