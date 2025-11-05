Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Viviendas en construcción en Ciudad Jardín, en Donostia Estrada

Vivienda refuerza su apuesta por Gipuzkoa y eleva a 850 los pisos protegidos que prevé iniciar el próximo año

El territorio copará 8 de cada 10 nuevas VPO que el Gobierno Vasco planea iniciar en Euskadi, con promociones en Donostia, Irun, Eibar, Andoain, Zumarraga, Ordizia, Lezo y Beizama

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:16

Gipuzkoa será el próximo año el principal foco de nueva promoción de vivienda protegida en alquiler del Gobierno Vasco. Después de varios años en los ... que ha vivido rezagado respecto a Álava y Bizkaia, en 2026 ocho de cada diez pisos públicos que comenzarán a desarrollarse desde el Ejecutivo autonómico se ubicarán en este territorio. Serán 850 en total, 666 viviendas de protección oficial (VPO) y 184 alojamientos dotacionales.

