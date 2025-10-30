Las diez noticias de la jornada
Repasa las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 30 de octubre 2025, 21:04
Política. Sánchez sale vivo del tercer grado del PP en la comisión del Senado sobre la corrupción
Gipuzkoa. Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
... Desalojo en Donostia. «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
Salud. El 40% de víctimas de agresión sexual que atiende Osakidetza son menores de edad
Política. Gipuzkoa presenta un Presupuesto récord de 1.296 millones con el foco en los cuidados y la economía del futuro
Política. Mazón anuncia una comparecencia en los próximos días: «No dejo de pensar en el día de ayer»
Sociedad. Graves incidentes en Pamplona en la concentración contra el activista de ultraderecha Vito Quiles
Política. Bildu se queda sola al defender que «no hay ni habrá jamás un solo relato» del terrorismo
Vivienda. Dos de cada tres guipuzcoanos residen ya en una zona tensionada de alquiler
San Sebastián. Placentera primera presidencia del Pleno para Insausti
