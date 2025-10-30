Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sánchez durante su comparecencia este jueves en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado. Efe

Sánchez sale vivo del tercer grado del PP en la comisión del Senado sobre la corrupción

El presidente del Gobierno «sale satisfecho» mientras los populares se vanaglorian de haber conseguido su objetivo: tener que enfrentarse a preguntas sobre su familia, su partido y su Ejecutivo bajo el escrutinio de las cámaras

Paula De las Heras
María Eugenia Alonso

Paula De las Heras y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:14

Comenta

El PP auguraba un interrogatorio duro para Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado después de una sesión ... previa de «baño y masaje» por parte de sus socios de investidura. El objetivo era claro: «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. Pero el partido de Alberto Núñez Feijóo desaprovechó la ocasión y convirtió el interrogatorio, que estuvo a a cargo del portavoz de la misma, Alejo Miranda, en un toma y daca continuo, marcado por las interrupciones y los reproches. Pese a los intentos de poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno, éste salió ileso. «Estoy satisfecho. Otros imagino que no», aseguró a su salida de la Cámara alta. «Exitazo absoluto de Feijó», ironizó, por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que acompañó a presidente.

