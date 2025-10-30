Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio central de la Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra suspende las clases de esta tarde por seguridad ante la visita de Vito Quiles y los actos en su contra

El centro informa de que se prevé la afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos

DV

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:25

Comenta

La Universidad de Navarra ha decidido suspender su actividad en el campus de Pamplona desde las 15 horas de hoy por motivos de seguridad. Ante los acontecimientos previstos esta tarde, donde se prevé la afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos por la visita no autorizada por el centro del periodista Vito Quiles, ha cancelado las clases y suspendido toda la actividad presencial.

Según informa Diario de Navarra, en una carta remitida a empleados y estudiantes, la rectora María Iraburu ha definido la Universidad de Navarra como lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro. «En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad», ha señalado. «Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos».

Quiles mantiene el acto

Por su parte, el periodista Vito Quiles ha asegurado en sus redes sociales, en las que cuenta con un millón de seguidores en Instagram, que mantendrá su charla, a las 18 horas.

Antes, a las 17.30 horas, varios colectivos, entre los que se encuentra Gazte Koordinadora Sozialista y que se denominan antifascistas han convocado una movilización para mostrar su rechazo bajo el lema «Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo» frente a la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  8. 8

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Universidad de Navarra suspende las clases de esta tarde por seguridad ante la visita de Vito Quiles y los actos en su contra

La Universidad de Navarra suspende las clases de esta tarde por seguridad ante la visita de Vito Quiles y los actos en su contra