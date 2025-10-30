Placentera primera presidencia del Pleno para Insausti

Plácida primera jornada de Jon Insausti como nuevo alcalde de San Sebastián. Por si tuvo ayer poco protagonismo en el Pleno extraordinario que le nombró ... regidor de la ciudad, le ha tocado hoy presidir el Pleno ordinario del mes de octubre. Era la primera vez que se sentaba en el sillón presidencial y la sesión no solo ha sido de lo más plana sino que además ha terminado pronto lo que ha permitido a los corporativos irse a comer con los deberes hechos.

La sesión ha comenzado antes de las 09.30 h, hora habitual de comienzo de los Plenos, porque se debían aprobar antes de tratar los asuntos del orden del día varios nuevos nombramientos derivados de la entrada y salida de los nuevos concejales y la elección como Insausti de alcalde. Además se ha tratado el acuerdo de una junta de gobierno extraordinaria celebrada ayer sobre reparto de funciones de los concejales delegados que ha movido las responsabilidades entre unos y otros. Por ejemplo, el área de Vías Públicas se ha desgajado de Mantenimiento y Servicios Urbanso para depender del concejal de Proyectos Urbanos, Juantxo Marrero.

Con la llegada de Insausti ha cambiado la posición que han ocupado los ediles del PNV a uno y otro lado del sillón presidencial del Pleno. A la derecha del alcalde se colocan, por este orden, Olatz Yarza, Martin Ibabe, Ana López e Idoia Gracia. A la izquierda, Kerman Orbegozo, Nekane Arzallus y Mariaje Idoeta.

Insausti ha seguido toda la sesión provisto de unas gafas que necesita para leer correctamente. Se le ha visto charlar en algunos momentos con Orbegozo y con Yarza, y también consultar el móvil en algún momento para leer algún mensaje de sus colaboradores.

Solo se ha levantado una vez durante las casi 4 horas de Pleno y ha sido para comentarle algo a la concejala de EH Bildu Izar Hernando cuando se debatía una moción de control que presentó la coalición sobre la adecuación de la parcela próxima al centro escolar Harri Berri Oleta donde se confirmó la presencia de amianto. El gobierno municipal espera recibir a final de año el permiso del Gobierno Vasco para limpiar de amianto el parque clausurado del paseo de Casares y poder así reurbanizar el espacio el año que viene.

Otros asuntos de interés en el Pleno han sido los problemas de movilidad en Riberas de Loiola. El departamento de Olatz Yarza se ha comprometido a colocar pasos de peatones elevados para reducir la velocidad de circulación y estudia otras medidas.

El Pleno ha descartado pedir al Gobierno Vasco que una misma licencia de taxi pueda ser explotada por varios conductores en turnos, como solicitaba el PP. El gobierno municipal y los otros grupos de la oposición recordaron a Borja Corominas que se han dado un plazo de tres años para ver cómo funciona la zona común del taxi creado para los once municipios de la comarca de Donostialdea.

Sí ha sido aprobado el primer punto de una moción del PP para un mayor control de los patinetes, mientras se aprueba el Ayuntamiento tramita y aprueba la ordenanza que regulará definitivamente la materia. El Pleno ha descartado habilitar autobuses nocturnos el día de Santo Tomás porque, según argumentó Yarza, no es un día festivo oficial y esto abriría la espita para que hubiera peticiones en otros barrios para otras fiestas.

EH Bildu y Elkarrekin llevaron sendas mociones sobre los pisos turísticos ilegales. Solo se ha aprobado un punto del texto de la coalición para conocer «los criterios» que utilizó el Ministerio de Vivienda para considerar a una vivienda pisos turístico ilegal dado que según datos del Ministerio de Vivienda a fecha de 15 de septiembre había 138 alojamientos al margen de la legalidad en Donostia. La concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, señaló en el debate que «más del 90% de estos pisos» ya habían dejado de ser tales porque habían sido clausurados por las autoridades locales.

El Pleno se ha calentado al final con la moción de EH Bildu sobre la protección del patrimonio de Torre Satrústegui. Arzallus ha respondido a las dudas de la coalición que tanto el Departamento de Cultura de la Diputación como el del Gobierno Vasco, junto a los Consejos asesores de patrimonio de la ciudad y de la Comunidad Autónoma Vasca habían dado el ok a la propuesta de hotel porque permitía proteger ese patrimonio, algo en lo que el PP mostró su apoyo. La concejala de Urbanismo ha recordado a EH Bildu, en su turno de cierre, que fue la la coalición cuando gobernó la ciudad la que vendió suelo público para hacer un hotel en la Parte Vieja (hotel Lasala) y la que permitió que el convento de la Compañía de María se transformase en hotel (Catalonia) y la que «no hizo nada» con las 2.300 pisos turísticos que había en la ciudad y que «nosotros redujimos a 1.200». El ex alcalde y portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha pedido la palabra por alusiones, pero Insausti se la ha negado y dado por terminado el Pleno.

El alcalde ha reconocido, al termino de la sesión, que no le ha costado dirigir la sesión. «Me sé el Reglamento del Pleno desde hace años porque he sido el portavoz del grupo».