Una votación hoy en el Pleno, presidido por Jon Insasuti. Lobo Altuna

San Sebastián

Placentera primera presidencia del Pleno para Insausti

El nuevo alcalde ha dirigido la sesión ordinaria del mes sin ningún incidente con los concejales de la oposición

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:42

Comenta

Plácida primera jornada de Jon Insausti como nuevo alcalde de San Sebastián. Por si tuvo ayer poco protagonismo en el Pleno extraordinario que le nombró ... regidor de la ciudad, le ha tocado hoy presidir el Pleno ordinario del mes de octubre. Era la primera vez que se sentaba en el sillón presidencial y la sesión no solo ha sido de lo más plana sino que además ha terminado pronto lo que ha permitido a los corporativos irse a comer con los deberes hechos.

