Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peaje de la AP-8 en Zarautz. Iñigo Royo

Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas

El canon de la AP-8, la AP-1 y la A-636 se incrementará un 2,8%. El importe máximo al mes del Abiatu repunta también un euro

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:55

Comenta

Gipuzkoa actualizará en 2026 las tarifas de sus autopistas AP-8, AP-1 y A-636 con la mayor subida registrada desde 2019. El canon ... de estas tres carreteras aumentará un 2,8%, tal y como queda recogido en la memoria de disposiciones adicionales de los Presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa y también en los presupuestos de Bidegi de cara al próximo año. Un aumento dos décimas superior al 2,6% registrado este 2025 y al 2,25% que repuntó durante un buen puñado de años. En aquel 2019 al que hacemos referencia como el curso con mayor incremento, el repunte fue del 3,5%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  4. 4 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  7. 7 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  8. 8 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  9. 9

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas

Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas