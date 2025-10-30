Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas

Gipuzkoa actualizará en 2026 las tarifas de sus autopistas AP-8, AP-1 y A-636 con la mayor subida registrada desde 2019. El canon ... de estas tres carreteras aumentará un 2,8%, tal y como queda recogido en la memoria de disposiciones adicionales de los Presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa y también en los presupuestos de Bidegi de cara al próximo año. Un aumento dos décimas superior al 2,6% registrado este 2025 y al 2,25% que repuntó durante un buen puñado de años. En aquel 2019 al que hacemos referencia como el curso con mayor incremento, el repunte fue del 3,5%.

Ese incremento del 2,8% se define por la variación del IPC de agosto de 2025 al mismo mes de 2024 en Euskadi, en cumplimiento de la estipulación del Contrato de Compromisos de la Diputación con las entidades financieras del Crédito Sindicado y el Banco Europeo de Inversiones. Esta subida afecta directamente al bolsillo de todos los conductores de vehículos ligeros, furgonetas y camiones que utilizan las tres autopistas del territorio para desplazarse por Gipuzkoa, en la mayoría de casos, por motivos laborales. El incremento no afecta al canon para camiones de la N-I y A-15, que se mantendrá invariable el próximo año.

Esa subida será líneal en todos los tramos, y los usuarios de Abiatu, el dispositivo para el cobro automático de las vías de pago y que permite acceder a los descuentos que los guipuzcoanos pueden solicitar a la Diputación, también registrará una incremento acorde en su tope mensual. Así, el máximo mensual de Abiatu, que disponen más de 100.000 guipuzcoanos, pasará de los 36,98 euros de este ejercicio para los tramos de carreteras de pago en Gipuzkoa, a los 38,02 euros de 2026. Esto es, un euro más cada mes si se llega a ese tope.

El límite de gasto adicional, máximo mensual, por el uso de las autopistas AP-1 en Álava y AP-8 en Bizkaia en los recorridos fuera de Gipuzkoa el próximo año también aumenta ese 2,8%. De esta forma pasará de los 53,43 euros de máximo este año, a los 54,93 euros de 2026.

Sin redondeo entre Donostia e Irun

En las disposiciones adicionales del proyecto de Presupuestos de la Diputación de Gipuzkoa también se recoge que la deducción adicional por trayecto de ida y vuelta también se incrementa un 2,8% y queda establecido para el año 2026 en 0,59 euros.

Así las cosas, un guipuzcoano que, por ejemplo, deba desplazarse por la AP-8 entre Eibar y Donostia, si por ese ida y vuelta debe abonar 14,46 euros este año (7,23 euros por cada dirección), en 2026 esa tarifa se elevará hasta los 14,86, cuarenta céntimos más. De ahí que a la mayoría de usuarios que hagan regularmente ese tipo de desplazamientos le salga muy a cuenta disponer del dispositivo Abiatu (con una tarifa máxima al mes de 38,02 euros en Gipuzkoa).

Y en 2026 por primera vez en los últimos años no será necesario implementar el redondeo en el peaje de Irun en verano para los coches que se dirigen o vienen de Francia. Esa medida se ponía en marcha en los meses de julio y agosto para no tener que perder tanto tiempo con el cambio en los conductores que pagan en metálico. Y es que la tarifa en el peaje de Behobia pasa de los 3,06 euros de este 2025 a los 3,15 del próximo año.

Casi 200 millones en ingresos

Bidegi calcula que el próximo año ingresará por los peajes de la AP-8, AP-1, A-636, N-I y A-15, 198,8 millones de euros, que posteriormente invertirá en mejoras en esas vías, en nuevos proyectos, en indemnizaciones por las reclamaciones de los peajes de camiones de la N-I anulados por la Justicia y en políticas de movilidad (8 millones).

De hecho, la sociedad foral que se encarga de la gestión de las carreteras del territorio, ha revisado al alza su previsión de ingresos para este 2025 debido a que se ha registrado un aumento reseñable de tráfico y de recaudación prevista hasta agosto. En la principal vía, la AP-8, por ejemplo, en los Presupuestos de 2025 se preveía ingresar 160,6 millones, y la nueva estimación eleva esa cifra hasta los 164 millones de euros.

En total, se estima que se cerrará 2025 con unos ingresos por peajes de 200,5 millones de euros. La cantidad de recaudación por ese canon prevista por Bidegi para 2026 es «prudente» y por ello se encuentra por encima de los presupuestado para 2025 pero por debajo de la revisión al alza realizada ahora tras valorar el repunte del tráfico.