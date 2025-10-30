Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La parlamentaria de EH Bildu Eraitz Sáez de Egilaz saluda a la consejera María Jesús San José en una comparecencia en comisión I. Aizpuru

Bildu se queda sola al defender que «no hay ni habrá jamás un solo relato» del terrorismo

El resto de grupos le afean su pasado y el PNV advierte que «hay puntos de vista diferentes pero, desde una dimensión ética, nuestro país necesita trabajar una única narrativa»

J. J. Hernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:11

Comenta

La batalla por el relato ha tocado techo este jueves en el Parlamento Vasco. Bildu se ha quedado sola al defender que «no hay ni ... habrá jamás un solo relato» de los años del terrorismo. La parlamentaria de la coalición Eraitz Saez de Egilaz ha defendido que «no habrá un relato porque no hay un solo dolor ni un solo sufrimiento y aquí todo se va a tener en cuenta. No hay una batalla del relato porque no hay ni habrá jamás un sólo relato», ha zanjado. Los grupos han afeado las posiciones políticas de su grupo en el pasado y el parlamentario jeltzale Xabier Barandiaran le ha respondido que «hay puntos de vista diferentes pero, desde una dimensión ética, nuestro país necesita trabajar una única narrativa donde quepamos todos». Y ha sido aún más claro: «nuestro país necesita un solo relato».

