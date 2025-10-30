Astigarraga y Usurbil ya son zonas tensionadas y el Gobierno Vasco lanza una web para consultar los topes del alquiler Bilbao y Vitoria se unen a Donostia y estrenan esta clasificación por lo que en las tres capitales vascas se aplican topes a los precios de los arrendamientos

Lara Ochoa San Sebastián Jueves, 30 de octubre 2025, 09:40 | Actualizado 10:20h. Comenta Compartir

Astigarraga y Usurbil se han convertido este jueves en municipios clasificados oficialmente por el Ministerio de Vivienda como zonas tensionadas en el mercado del alquiler, tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se suman así a Donostia, Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria e Irun, lo que eleva a siete las localidades guipuzcoanas con topes a los precios de los arrendamientos. La nueva remesa incluye también Bilbao y Vitoria. De esta forma, las tres capitales vascas son ya zonas tensionadas.

La publicación en el BOE viene acompañada por una nueva web del Gobierno Vasco (https://eremutentsionatua.euskadi.eus/), presentada también este jueves, donde es posible consultar los índices de referencia de los municipios con alquileres topados. Por ahora, la simulación solo puede realizarse en los municipios guipuzcoanos, ya que Gipuzkoa es el único territorio vasco que tiene fijados los límites de precios. Bizkaia y Álava deberán esperar todavía para aplicarlos.

Este simulador permite conocer la horquilla de precios fijada para cada vivienda que responde a una serie de parámetros. Así, la persona interesada debe introducir en el cuestionario habilitado tanto en la nueva web del Gobierno Vasco como en el ya existente en el Ministerio de Vivienda unos valores (dirección, antigüedad, superficie, estado general y características como si hay ascensor, plaza de aparcamiento, vistas, piscina...) que dan como resultado una horquilla de precios para cada vivienda. En los nuevos contratos en ningún caso se podrá superar el máximo fijado.

Además, la herramienta puesta en marcha por el Ejecutivo vasco también incluye una calculadora que permite conocer el porcentaje máximo de revisión aplicable a los contratos en vigor. Para el cálculo se utiliza la fórmula del IPC para aquellos contratos anteriores al 26 de mayo de 2023 y la fórmula de IRAV (índice de referencia arrendamientos de vivienda) para contratos posteriores a la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Errenteria fue el primer municipio guipuzcoano en ser declarado zona de mercado residencial tensionado, el pasado 30 de enero. Sin embargo, no fue hasta el pasado 1 de octubre cuando Gipuzkoa estrenó efectivamente los topes de precios en estas áreas. Las limitaciones afectan a las viviendas propiedad de grandes tenedores (dueños de cinco o más inmuebles en el área delimitada) así como para aquellos pisos que salgan por primera vez al mercado o, cuando menos, no hayan estado arrendados en los últimos cinco años.

Los contratos en vigor no se ven afectados por los límites establecidos por el Gobierno, más allá de poder servir como indicativo para propietarios e inquilinos. En estos casos la renta acordada se mantiene, aunque sea superior al valor más alto de la horquilla fijada para cada vivienda en particular en función de su ubicación y particularidades. Lo mismo sucede en los municipios no tensionados, donde el rango de precios no es formalmente aplicable pero puede tener carácter orientativo.

Los índices de referencia en Gipuzkoa por ahora son aplicables en San Sebastián, Irun, Errenteria, Lasarte-Oria, Zumaia, Astigarraga y Usurbil, las siete localidades nombradas ya oficialmente zonas tensionadas. Para 2026 se espera incorporar a esta lista al menos a Hernani, Lezo, Arrasate, Zestoa y Tolosa.

En total, se han declarado ya 304 municipios en cuatro comunidades autónomas (Euskadi, Navarra, Galicia y Cataluña).

Temas

Alquiler