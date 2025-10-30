Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un médico camina por el servicio de Urgencias de un hospital. Álex López

El 40% de víctimas de agresión sexual que atiende Osakidetza son menores de edad

Los casos que llegan a los hospitales vascos se han duplicado en tres años y cada día una mujer recibe asistencia médica por este motivo

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:02

Comenta

En el propósito de detectar la violencia de género, todas las piezas del puzzle deben estar bien encajadas. Para conseguir erradicar uno de los males ... endémicos de nuestra sociedad, el personal sanitario es un eslabón primordial de una cadena que la componen jueces, agentes de policía y trabajadoras sociales, entre otros. El sistema sanitario vasco no es ajeno a esta lacra que deja un dato desgarrador: Osakidetza tiende cada día a una víctima de agresión sexual. Y la tendencia va en aumento.

