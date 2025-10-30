El 40% de víctimas de agresión sexual que atiende Osakidetza son menores de edad

En el propósito de detectar la violencia de género, todas las piezas del puzzle deben estar bien encajadas. Para conseguir erradicar uno de los males ... endémicos de nuestra sociedad, el personal sanitario es un eslabón primordial de una cadena que la componen jueces, agentes de policía y trabajadoras sociales, entre otros. El sistema sanitario vasco no es ajeno a esta lacra que deja un dato desgarrador: Osakidetza tiende cada día a una víctima de agresión sexual. Y la tendencia va en aumento.

Desde 2021, los hospitales del Servicio Vasco de Salud han atendido a más de 1.300 mujeres por haber sufrido algún tipo de agresión sexual, de las que cuatro de cada diez eran menores de edad. Concretamente 521 no alcanzaban los 18 años, mientras que 780 rebasaban esa edad. Del total de menores atendidas, 88 tenían menos de 6 años; 219 tenían entre los 7 y los 14, y 214 entre los 15 y los 18 años.

Son los datos que el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha remitido al Parlamento Vasco en respuesta a una solicitud de información de la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez. El informe alerta de un incremento constante en el número de casos de este tipo que en su mayoría son atendidos en los servicios de Urgencias de Osakidetza, y que se ha duplicado en los últimos tres ejercicios.

Mientras que en 2021 se registraron 179 asistencias sanitarias por agresión sexual, en 2022 la cifra ascendió a 252; en 2023 se contabilizaron 268 y en 2024, 374. Hasta septiembre de este año, elServicio Vasco de Salud ha atendido a 299 mujeres por el mismo motivo. Es decir, al menos una por jornada.

Martínez detalla en su escrito que la suma de todos los años no coincide con el total, ya que la misma mujer puede tener diagnósticos diferentes, el mismo diagnóstico durante varios años, o estar en diferentes grupos de edad con el mismo diagnóstico.

El grupo de edad con mayor número de agresiones sexuales registradas (402) corresponde a mujeres de entre 19 y 29 años. Le sigue el grupo de 50 a 79 años, con un total de 234 casos de abuso sexual. El siguiente lugar lo ocupan las mujeres de 40 a 49 años, con 162 agresiones; y las de 30 a 39 años, con 153 casos. Por último, una de las mujeres que ha sido atendida por los servicios sanitarios por agresión sexual tiene más de 80 años.

Osakidetza dispone de dos guías destinadas a la detección de casos de violencia de género por parte de los profesionales sanitarios que sirven de herramienta a médicos y enfermeras a la hora de actuar ante estas situaciones y que abordan ámbitos como el de la prevención, la detección precoz o la intervención.

Protocolo de actuación

Por norma general, todos estos casos son atendidos en los servicios de Urgencias de Osakidetza, que evita que la mujer agredida permanezca en la sala de espera, aunque siempre acompañada por una persona de su confianza. Allí el personal sanitario le informa que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, evitando asimismo la ingesta oral en el caso de las felaciones, siempre que sea posible.

Para reducir al menor número posible los impactos psíquicos que va a sufrir la mujer tras la agresión, la evaluación ginecológica y del médico forense se realiza en un solo acto, llevando a cabo el reconocimiento de manera simultánea y coordinada.

En primer lugar, la víctima es sometida a un examen clínico y una exploración ginecológica, además de la detección de posibles Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que, en función del tipo de agresión, serán vaginales, rectales o faríngeos. En situaciones de urgencia médica y según criterios de gravedad, la mujer es tratada de las posibles lesiones físicas y psíquicas de manera inmediata. Si han transcurrido menos de 120 horas desde la agresión, el facultativo le pauta un anticonceptivo postcoital.

Todo este registro quedará guardado en la historia clínica de la paciente por el profesional en el que la mujer ha depositado su confianza, ya sea personal de medicina, enfermería, del ámbito de las Urgencias, de la AtenciónPrimaria. En ocasiones el médico forense decide también recoger otro tipo de muestras como la ropa de la paciente, peinado púbico o recortes de limpiezas de uña que son empaquetados por separado para su análisis posterior.