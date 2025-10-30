Gipuzkoa presenta un Presupuesto récord de 1.296 millones con el foco en los cuidados y la economía del futuro

El Gobierno foral de coalición PNV-PSE emprende los trámites para aprobar los Presupuestos de Gipuzkoa por segunda vez consecutiva en esta legislatura y este ... jueves ha presentado el Proyecto de Norma Foral para 2026 dotado con 1.296 millones de euros para el territorio, 78 millones más que en 2025, un récord de inversión hasta ahora. Se trata, en palabras de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, de unas partidas con un claro carácter «inversor» que buscarán «fortalecer Gipuzkoa para garantizar el bienestar integral de hoy y de mañana de todas y todos los guipuzcoanos», con una «apuesta clara» por fomentar los cuidados y la economía del futuro en Gipuzkoa.

Los socios de coalición requieren del apoyo de otro partido para sacar adelante los Presupuestos del territorio, al faltarles un voto para la mayoría absoluta. En el último ejercicio, el Ejecutivo foral que dirige la jeltzale Eider Mendoza logró aprobar las Cuentas de 2025 para Gipuzkoa con la mayoría absoluta del pleno lograda gracias a los tres votos del PP. El año anterior, sin embargo, se vio obligada a retirar el proyecto y prorrogar los Presupuestos al no recibir el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición. El Gobierno foral, por lo tanto, iniciará mañana y continuará el lunes la ronda de contactos con los grupos junteros de la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin Gipuzkoa, en busca de nuevos acuerdos en materia presupuestaria.

Mendoza ha recordado que hasta ahora han conseguido pactos con Podemos y el PP, y que «solo falta que EH Bildu se sume a los acuerdos importantes». La diputada general ha recordado, como ya manifestó en una entrevista en este periódico, que durante diez años la coalición soberanista ha votado 'no' a los presupuestos guipuzcoanos y que espera que «la undécima sea un 'sí'».

La institución foral prevé invertir «más que nunca» en Gipuzkoa, en los guipuzcoanos, mediante unas partidas que tendrán como «prioridad principal» poner las bases para «garantizar desde hoy» los cuidados y la economía del futuro. «En los últimos años, hemos trabajado para aprovechar el buen momento económico para dar un salto en la ambición social y económica del territorio. Vamos a mantener esa ambición, activando inversiones e iniciativas innovadoras centradas en el bienestar de las personas y en el fortalecimiento de Gipuzkoa como territorio que ofrece oportunidades a las personas y a las empresas», ha expresado la diputada general que ha estado acompañada en la presentación del proyecto por el teniente de diputada general, José Ignacio Asensio, y la diputada foral de Hacienda, Itziar Agirre y han dado cuenta de las principales cifras del proyecto presupuestario.

822 euros por habitante a políticas socials

La mayor parte del presupuesto se destinará a cuidados y políticas sociales, con un 22% más que en el ejercicio anterior. La Diputación prevé destinar cerca de 600 millones de euros al área de política social, un 12% más que en 2025, que servirán para impulsar la creación de nuevas infraestructuras sociales, avanzar en la transformación de los cuidados, y dar respuesta a realidades sociales emergentes como la salud mental, la cronificación de las situaciones de exclusión o la soledad no deseada, entre otros. Se prevé destinar destinará 822 euros por habitante en políticas sociales. «Nuestro sistema de cuidados ha sido y es modélico, pero además de mantenerlo debemos seguir mejorando y actualizándolo para responder a los nuevos contextos y necesidades», ha indicado Mendoza.

Se asignarán 53 millones de euros a la construcción y adaptación de nuevas residencias para personas mayores –la construcción de Adinberri, Arbes y Erreazabal están en marcha–. Una partida en la que se integra también Gipuzkoa Zainduz, la nueva sociedad foral para la creación de nuevas instalaciones sociales en colaboración con el tercer sector social, que en 2026 contará con 7,5 millones de euros y que inicialmente trabajará para poner en marcha nuevos equipamientos para personas mayores en Debabarrena, Urola Kosta, Buruntzaldea y Urola Erdia. Continuará también con la escalada en el territorio de los ecosistemas locales de cuidados, mediante el millón de euros contemplado en el programa Zaintza Herri Lab, ofreciendo cuidados personalizados, coordinados y accesibles a las personas mayores y dependientes que viven en el hogar, desde la colaboración con la comunidad, en marcha ya en 18 municipios.

Mendoza ha remarcado «el compromiso de cuidar a los menores en desprotección, a las personas discapacitadas y dependencia», así como de «trabajar en la inclusión social y en la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista» y se destinarán más de 340 millones.

Para retos como la soledad no deseada que se está abordando a través del proyecto Hariak o el despliegue del plan de salud mental contarán con 700.000 y 14,1 millones de euros, respectivamente« y habrá una inversión de 3,1 millones para el proyecto Elkar-Ekin destinado a personas en riesgo de exclusión social.

En el capítulo económico, los esfuerzos se centrarán en seguir «desarrollando los sectores industriales del futuro», para que den lugar a «nuevos puestos de trabajo». Para ello se destinarán 22 millones de euros, ligados al desarrollo de ámbitos de «gran valor añadido» como la movilidad sostenible, la fabricación avanzada, las biociencias y las tecnologías cuánticas.

El departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos contará en total con 76 millones de euros. Invertirá 31 millones de euros en apoyar y promover los sectores clave de la economía guipuzcoana y las pymes. Asimismo, destinará otros 22 millones de euros al desarrollo de proyectos de I+D y a reforzar la digitalización, la innovación y el talento.

En Sostenibilidad, el presupuesto crece un 7%, lo que permitirá avanzar en la lucha contra el cambio climático, la transición energética y la protección del entorno natural, impulsando comunidades energéticas, el primer Living Lab de Energía de Euskadi y la Oficina de Transición Energética. También se refuerza el papel de Naturklima, y se consolidan el Centro de Reutilización de Textiles, el Polo de Baterías y la nueva Estrategia de Bioeconomía.

Además, se incrementan los recursos destinados a movilidad sostenible, con más vías ciclistas y campañas de fomento de la intermodalidad, y se refuerza la gestión integral del litoral con un 70% más de presupuesto, junto con la administración ambiental y la gestión del agua.

Asensio ha subrayado que «con estos presupuestos, construimos el futuro del territorio, donde garantizamos las políticas sociales avanzando en la competitividad de la economía, todo ello con los parámetros de sostenibilidad, tanto social económica y ambiental».

Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial

La partida presupuestaria destinada a las Infraestructuras Viarias y la Estrategia Territorial contará en 2026 con un presupuesto de 118,5 millones. El año próximo finalizarán los trabajos de adecuación de los túneles de la A-15 a la normativa europea en materia de seguridad, con una última partida de 10 millones.

La inversión continuará en proyectos como la segunda fase de la mejora de la carretera Azkoitia-Urretxu (5 millones) y la culminación de la nueva variante de Zarautz (7 millones), y arrancarán nuevos como el enlace entre la N-I y la A-15 en Andoain, o el Plan de Infraestructuras para la Mejora de la Movilidad en Bidasoaldea.

La propuesta de presupuesto del departamento de Gobernanza para 2026 asciende a 84,38 millones de euros para iniciativas como el plan de relevo y formación Partekatuz. El servicio de bomberos forales contará con un presupuesto de 38 millones de euros.

El departamento de Hacienda y Finanzas dispondrá de 62,5 millones de euros que se destinarán, entre otros proyectos, a TicketBAI (LiburuaBai), a mejorar la productividad interna a través de un proyecto piloto de inteligencia artificial, y a la adaptación de nuestros sistemas a las novedades de la reforma fiscal.

Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio tendrá un presupuesto global de 95,3 millones (+8,83%). La dirección de Movilidad contará con 74,9 millones de euros para, entre otras acciones, mejoras en Lurraldebus, mientras que Turismo cuenta con una inversión de 3,4 millones y Ordenación del Territorio con 16 millones para la regeneración de Pasaia, la rehabilitación de la universidad de Oñati y el proyecto Vía Irun.

4 millones para la culminación del Koldo Mitxelena

El presupuesto de 2026 del departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Deportes se articula en torno a tres ejes: el modelo de financiación del deporte escolar, que contará con 3,9 millones, la culminación de la remodelación del Koldo Mitxelena Kulturunea con en torno a 4 millones de euros y la cooperación con un incremento de 216.593 euros en este área.

El departamento de Equilibrio Territorial Verde dispondrá de 48,1 millones de euros para continuar con su estrategia de relevo generacional y avanzar en los proyectos ya activos como Baserritar Misto Profesionala, Trebatu o Gaztenek. Asimismo, se destinarán 1,4 millones de euros a la Fundación Basotik.

El gabinete de la diputada general tendrá un presupuesto de 28,7 millones de euros. Las principales partidas están dirigidas a impulsar y desarrollar políticas de igualdad lingüística y el desarrollo el IV plan de igualdad, y las líneas de trabajo dirigidas a la integración y la diversidad.