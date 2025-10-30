Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asensio, Mendoza y Agirre, en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2026. A. G. E.

Gipuzkoa presenta un Presupuesto récord de 1.296 millones con el foco en los cuidados y la economía del futuro

La Diputación inicia el trámite parlamentario para la aprobación de las cuentas y espera que a la «undécima» EH Bildu se sume al acuerdo

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:35

Comenta

El Gobierno foral de coalición PNV-PSE emprende los trámites para aprobar los Presupuestos de Gipuzkoa por segunda vez consecutiva en esta legislatura y este ... jueves ha presentado el Proyecto de Norma Foral para 2026 dotado con 1.296 millones de euros para el territorio, 78 millones más que en 2025, un récord de inversión hasta ahora. Se trata, en palabras de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, de unas partidas con un claro carácter «inversor» que buscarán «fortalecer Gipuzkoa para garantizar el bienestar integral de hoy y de mañana de todas y todos los guipuzcoanos», con una «apuesta clara» por fomentar los cuidados y la economía del futuro en Gipuzkoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros tras seis años de batallas judiciales por su boda
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  5. 5

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  6. 6 Cristina Inés, tras su década con cáncer y perder a su hija: «La vida me ha vuelto a dar con la mano abierta»
  7. 7

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo
  8. 8 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10 La única pizza de Gipuzkoa que competirá por ser la mejor de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gipuzkoa presenta un Presupuesto récord de 1.296 millones con el foco en los cuidados y la economía del futuro

Gipuzkoa presenta un Presupuesto récord de 1.296 millones con el foco en los cuidados y la economía del futuro