Las diez noticias de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 25 de octubre 2025, 21:32
Gipuzkoa: Susto en Zumaia tras registrarse el tercer incendio en dos semanas
Sociedad: El reloj se atrasa: así afecta el cambio de hora a tu cuerpo y a la economía
... Moda: La sexta jornada de San Sebastián Moda Festival
Transporte: El PP denuncia que es más caro pagar un viaje en Donostia con la Mugi anónima que con la misma tarjeta de Bizkaia
Real Sociedad:Se cumplen diez años del debut de Mikel Oyarzabal
L. Hypermotion: Al Sanse se le vuelve a escapar otro punto al final y cae derrotado en Burgos
Errenteria: Detenido un motorista tras intentar atropellar a un ertzaina
Urnieta: Seis arrestados, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
Aizkolaris: Nerea Sorondo recupera la txapela del Campeonato de Euskal Herria
