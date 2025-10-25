El reloj se atrasa: así afecta el cambio de hora a tu cuerpo y a la economía El neurólogo Juan José Pozas asegura que «no hay un consenso universal sobre el impacto» y explica que puede haber un «periodo de transición más o menos de dos o tres días hasta que el cuerpo se adapta al nuevo horario»

Beatriz Campuzano e Izania Ollo (Gráficos) San Sebastián Sábado, 25 de octubre 2025, 16:10 | Actualizado 16:18h. Comenta Compartir

H

oy se cambia la hora. A las 3.00 serán las 2.00 horas. Le ganaremos una hora más al sueño, o al menos lo intentaremos. Ese pequeño ajuste en el reloj no pasará inadvertido para el cuerpo. Al mover las manecillas también obligamos, de alguna manera, a nuestro reloj interno, ese mecanismo biológico que regula el ciclo del sueño y que nos marca cuándo dormir y cuándo despertar, a reajustarse. La mayoría de las personas apenas notará el cambio y en unos días su organismo se habrá adaptado sin mayor problema. Sin embargo, para otros, este cambio puede traducirse en fatiga, irritabilidad o dificultad para concentrarse.

«El reloj biológico, que se encuentra en el hipotálamo, tiene una periodicidad en torno a 25 horas y lo vamos adaptando cada día en base a la luz, sobre todo a la que recibimos al despertar. Digamos que la luz lo pone en hora porque si no, como la periodicidad del reloj es más larga que el día real pues se va produciendo un retraso cada vez más en la fase. Esto es lo que les ocurre a algunas personas invidentes, que su reloj se va desincronizando y cada día tienden a acostarse un poquito más tarde y a levantarse un poco antes», explica el neurólogo Juan José Poza.

Sobre los efectos por el cambio de hora «no hay un consenso universal. La verdad es que en general tiene poca trascendencia, si bien es cierto que quien padece trastornos del sueño puede verse más afectado», añade el médico de Osakidetza. También puede que los niños o los mayores,que funcionan con rutinas, pueden notar más los efectos. «Hay gente a la que le cuesta un poquito más y gente que le cuesta un poco menos. Hay siempre variabilidades individuales pero lo normal es que entre uno o tres días ya se haya producido una adaptación completa», incide.

¿Duermes más o menos que la gente de tu edad? Compárate ¿Cuántas horas dormiste ayer? ¿Cuántos años tienes? Selecciona tu sexo Masculino Femenino Calcular

Cuando el sueño se desincroniza

Adelantar o atrasar la hora lleva años sobre la mesa europea. En 2019, la Comisión Europea estudió eliminarlo, pero los países miembros no lograron ponerse de acuerdo. Una encuesta a 4,6 millones de ciudadanos mostró que el 84 % estaba a favor de suprimirlo. Esta semana, Bruselas ha vuelto a abrir el debate tras la propuesta del Gobierno español, que defiende que el ahorro energético es mínimo frente al impacto «enorme» sobre la salud. A la espera de una decisión en firme, otros países hace tiempo que no cambian la hora. Rusia, por ejemplo, mantiene desde 2011 el horario de invierno de forma permanente. Turquía, desde 2016, vive en un eterno verano horario y en Islandia, China y casi toda África, los relojes no se tocan.

PAÍSES QUE CAMBIAN LA HORA Tuvieron cambio de hora Hay cambio de hora Nunca han tenido cambio de hora Fuente: RAND Europe PAÍSES QUE CAMBIAN LA HORA Tuvieron cambio de hora Hay cambio de hora Nunca han tenido cambio de hora Fuente: Statista PAÍSES QUE CAMBIAN LA HORA Tuvieron cambio de hora Hay cambio de hora Nunca han tenido cambio de hora Fuente: Statista PAÍSES QUE CAMBIAN LA HORA Tuvieron cambio de hora Hay cambio de hora Nunca han tenido cambio de hora Fuente: Statista

Para Poza el problema es que «lo hacemos de forma brusca» y especifica que en un medio natural «el ajuste se va produciendo de forma continua porque lo que va cambiando es la longitud del día solar. Lo normal, como hacen los animales, sería levantarnos antes en la medida que nos vamos acercando al verano, y levantarnos más tarde en la medida que llegue el invierno para que el cambio sea más progresivo».

Dormir no es una cuestión de gustos, sino de necesidad. «Es un periodo importante, tanto para la reparación del cerebro como para el establecimiento de las memorias. Si uno no duerme lo suficiente se acaban acumulando, por un lado, basuras que van a entorpecer el funcionamiento normal de las neuronas, y por otro lado, no se reparan ni se establecen las conexiones adecuadas y también se altera la memoria o la capacidad cognitiva», especifica Poza.

En una noche típica se activan diferentes partes de nuestro cerebro mientras pasamos por las diferentes etapas. El proceso comienza en el hipocampo, donde un grupo de células avisan de que es el momento de la primera etapa. El movimiento ocular y el de nuestros músculos se relaja. La actividad del cerebro baja y es entonces cuando se consolidan algunos tipos de recuerdos. Al entrar en la fase REM los ojos comienzan a moverse más rápido, la respiración se vuelve irregular y el ritmo cardíaco se acelera. Esta fase se repite 4 ó 5 veces. Es entonces cuando, tras la exposición a la luz, se libera el cortisol e iniciamos el proceso de despertar. AUX STEP FOR JS

A diferencia de lo que se suele pensar, el sueño no es un periodo de inactividad cerebral. Mientras dormimos nuestra mente hace muchas cosas, entre ellas eliminar los residuos que ha acumulado el cerebro durante el día. «Lo que ocurre es que las neuronas al funcionar acumulan restos de proteínas que quedan ahí y que tienen que eliminar y eso se produce durante la fase de sueño profundo. Digamos que el cerebro, podemos decir que se inunda, se abren determinados canales de agua en las arterias que dejan salir líquido, el suero, y esto arrastra todo este material, esta basura que se ha ido acumulando, y la elimina a las venas. Y por otro lado, el cerebro también aprovecha para reorganizarse», puntualiza.

«Si alguien pasa el día con sueño, el cuerpo está pidiendo descanso y debe darle la oportunidad de dormir más», dice Poza

«El sueño es importante para reparar el cerebro, se asienten las memorias y funcionen normalmente las neuronas», añade

Aunque en términos generales se recomiende dormir una media de ocho horas, hay personas, los llamados «dormidores cortos», que descansan perfectamente con menos. Porque lo importante es la calidad y no tanto la cantidad. «Si uno duerme seis horas y se siente bien durante el día, no hay problema», señala. «Pero si pasa el día con sueño, el cuerpo está reclamando descanso y tiene que darle la oportunidad de dormir más», añade.

El insomnio crónico

El problema o la preocupación llega cuando pasar noches en vela no es algo puntual asociado al cambio de hora. Y es que no dormir cuando todo el mundo descansa tiene un nombre: se llama insomnio crónico y ya afecta a un tercio de la población adulta en países desarrollados. «Este tipo de insomnio se da cuando hay dificultades para dormir al menos tres veces por semana durante más de tres meses. Y lo que estamos viendo en las consultas es que el porcentaje de insomnios va aumentando. También estamos detectando otros tipos de trastornos de sueño que antes pasaban más desapercibidos como pueden ser las apneas de sueño, que ahora se estudian y se diagnostican más», apunta.

Y YO, ¿CUÁNTO DEBERÍA DORMIR? La National Sleep Foundation recomienda un rango máximo y mínimo de horas Horas apropiadas Horas recomendadas Horas 25 18-19 16-18 20 15-16 14-17 14 15 12-15 12 11-14 11 10-11 10 10-13 9 9-11 10 11-13 8-10 10-11 7-9 7-9 9-10 7-8 8-9 7-8 7 5 6 6 5-6 0 0-3 meses 4-11 meses 4-11 años 3-5 años 6-13 años 14-17 años 16-25 años 26-64 años +65 años Y YO, ¿CUÁNTO DEBERÍA DORMIR? La National Sleep Foundation recomienda un rango máximo y mínimo de horas Horas apropiadas Horas recomendadas Horas 25 18-19 16-18 20 15-16 14-17 14 15 12-15 12 11-14 11 10-11 10 10-13 9 9-11 10 11-13 8-10 10-11 7-9 7-9 9-10 7-8 8-9 7-8 7 5 6 6 5-6 0 0-3 meses 4-11 meses 4-11 años 3-5 años 6-13 años 14-17 años 16-25 años 26-64 años +65 años Y YO, ¿CUÁNTO DEBERÍA DORMIR? La National Sleep Foundation recomienda un rango máximo y mínimo de horas Horas apropiadas Horas recomendadas Horas 0 10 15 20 5 0-3 meses 14-17 18-19 11-13 12-15 4-11 meses 10-11 16-18 11-14 4-11 años 9-10 15-16 10-13 3-5 años 8-9 14 9-11 6-13 años 7-8 12 8-10 14-17 años 11 7 7-9 16-25 años 6 10-11 7-9 26-64 años 10 6 7-8 +65 años 9 5-6 Y YO, ¿CUÁNTO DEBERÍA DORMIR? La National Sleep Foundation recomienda un rango máximo y mínimo de horas Horas apropiadas Horas recomendadas Horas 0 10 5 15 20 0-3 meses 14-17 18-19 11-13 12-15 4-11 meses 10-11 16-18 11-14 4-11 años 9-10 15-16 10-13 3-5 años 8-9 14 9-11 6-13 años 7-8 12 8-10 14-17 años 11 7 7-9 16-25 años 6 10-11 7-9 26-64 años 10 6 7-8 +65 años 9 5-6

Este trastorno es más común de lo que se cree. De hecho, un estudio internacional de RAND Europe basado en datos de 16 países de la OCDE, entre los que se encuentran España, Francia, Reino Unido, EE UU y Australia, revela que hasta el 14% de los adultos padece insomnio clínico y un 8% insomnio crónico. Más allá de las consecuencias en la salud de quienes lo sufren no dormir adecuadamente también tiene un impacto económico.

PÉRDIDA ANUAL ESTIMADA DE PIB ASOCIADA A MENOR PRODUCTIVIDAD POR EL INSOMNIO CRÓNICO Datos en millones de euros 178.450 EEUU 35.604 R. Unido 31.218 Francia 25.026 Alemania 16.856 Canadá 16.512 Australia 14.190 Italia 10.320 España 8.772 Suiza 5.934 Suecia 4.472 Bélgica 4.300 Noruega 2.924 Finlandia 2.494 Austria 1.548 Portugal 0 100.000 200.000 % DEL PIB QUE SE PIERDE POR PAÍS EEUU 1,08 1,31 1,23 0,73 1,03 1,24 0,74 0,82 1,31 1,17 0,98 0,94 1,24 0,64 0,82 Reino Unido Francia Alemania Canadá Australia Italia España Suiza Suecia Bélgica Noruega Finlandia Austria Portugal Fuente: RAND Europe PÉRDIDA ANUAL ESTIMADA DE PIB ASOCIADA A MENOR PRODUCTIVIDAD POR EL INSOMNIO CRÓNICO Datos en millones de euros % del PIB 178.450 EEUU 1,08 1,31 1,23 0,73 1,03 1,24 0,74 0,82 1,31 1,17 0,98 0,94 1,24 0,64 0,82 35.604 Reino Unido 31.218 Francia 25.026 Alemania 16.856 Canadá 16.512 Australia 14.190 Italia 10.320 España 8.772 Suiza 5.934 Suecia 4.472 Bélgica 4.300 Noruega 2.924 Finlandia 2.494 Austria 1.548 Portugal 0 100.000 200.000 Fuente: RAND Europe PÉRDIDA ANUAL ESTIMADA DE PIB ASOCIADA A MENOR PRODUCTIVIDAD POR EL INSOMNIO CRÓNICO Datos en millones de euros % del PIB 178.450 EEUU 1,08 1,31 1,23 0,73 1,03 1,24 0,74 0,82 1,31 1,17 0,98 0,94 1,24 0,64 0,82 35.604 Reino Unido 31.218 Francia 25.026 Alemania 16.856 Canadá 16.512 Australia 14.190 Italia 10.320 España 8.772 Suiza 5.934 Suecia 4.472 Bélgica 4.300 Noruega 2.924 Finlandia 2.494 Austria 1.548 Portugal 0 50.000 100.000 150.000 200.000 Fuente: RAND Europe PÉRDIDA ANUAL ESTIMADA DE PIB ASOCIADA A MENOR PRODUCTIVIDAD POR EL INSOMNIO CRÓNICO Datos en millones de euros % del PIB 178.450 EEUU 1,08 1,31 1,23 0,73 1,03 1,24 0,74 0,82 1,31 1,17 0,98 0,94 1,24 0,64 0,82 35.604 Reino Unido 31.218 Francia 25.026 Alemania 16.856 Canadá 16.512 Australia 14.190 Italia 10.320 España 8.772 Suiza 5.934 Suecia 4.472 Bélgica 4.300 Noruega 2.924 Finlandia 2.494 Austria 1.548 Portugal 0 50.000 100.000 150.000 200.000 Fuente: RAND Europe

Tal y como se desprende del citado estudio, se estima en unos 10.320 millones de euros anuales en pérdida de productividad, equivalente al 0,82 % del PIB nacional. También se concluye que los adultos con insomnio son más propensos al ausentismo laboral y menos productivos cuando trabajan.

DÍAS DEL AÑO A LOS QUE AFECTA EL INSOMNIO EN EL TRABAJO Días de absentismo 14 23 Pérdida general de productividad 30 Acudir al trabajo, pero siendo menos productivo Fuente: RAND Europe DÍAS DEL AÑO A LOS QUE AFECTA EL INSOMNIO EN EL TRABAJO Días de absentismo 14 23 Pérdida general de productividad 30 Acudir al trabajo, pero siendo menos productivo Fuente: RAND Europe DÍAS DEL AÑO A LOS QUE AFECTA EL INSOMNIO EN EL TRABAJO Días de absentismo 14 23 Pérdida general de productividad 30 Acudir al trabajo, pero siendo menos productivo Fuente: RAND Europe DÍAS DEL AÑO A LOS QUE AFECTA EL INSOMNIO EN EL TRABAJO Días de absentismo 14 23 Pérdida general de productividad 30 Acudir al trabajo, pero siendo menos productivo Fuente: RAND Europe

En el trabajo, a su vez, se extrapolan los datos de dos estudios que describían el impacto del insomnio al trabajo. Así, los síntomas de insomnio se asociaron aproximadamente a 14 días de ausentismo, 30 días de presentismo (es decir, acudir al trabajo, pero ser menos productivo) y 23 días de pérdida general de productividad al año; mientras que el insomnio crónico se asoció a unos 11-18 días de ausentismo, 39-45 días de presentismo y 44-54 días de pérdida general de productividad al año.

Metodología Los datos empleados para el porcentaje de gente que duerme más o menos que tú se han extraído del INE.