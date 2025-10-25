Nerea Sorondo recupera la txapela del Campeonato de Euskal Herria
Superó a la vigente campeona Nerea Arruti por 18 segundos
Sábado, 25 de octubre 2025, 16:59
La navarra Nerea Sorondo ha recuperado en Elgoibar la txapela del Campeonato de Euskal Herria de aizkolaris al superar a la vigente campeona, la urnietarra ... Nerea Arruto, por 18 segundos, mientras que la hernaniarra Laiane Pikabea ha sidotercera. Uxue Ansorregi (23:27), Karmele Gisasola (23:53) e Irati Astondoa (24.15) han completado la clasificación. Sorondo ha invertido 20 minutos y 16 segundos en cortar dos troncos de 36 pulgadas, dos de 45 y dos kanaerdikos. La de Bera, que venía de imponerse asimismo en la Urrezko Kopa, supo contener el empuje de Arruti para sumar a los 38 años su cuarta txapela en el palmarés tras las logradas en 2018, 2019 y 2021. También ha sido cuatro veces campeona de Navarra.
