Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina Al arrestado se le imputa un delito de atentado contra la autoridad

Varias patrullas de la Ertzaintza, esta mañana en el barrio Agustinas.

A. Muñoz Sábado, 25 de octubre 2025, 15:01 Comenta Compartir

Un varón ha sido detenido este sábado en Errenteria después de intentar atropellar con su motocicleta a un agente de la Erzaintza.

Los hechos han ... ocurrido sobre las 10.00 horas de esta mañana cuando una patrulla de la Policía vasca ha dado el alto a un motorista para proceder a su identificación. Al parecer, y según fuentes del Departamento de Seguridad, el hombre «ha hecho caso omiso» a las indicaciones de los ertzainas y ha tratado de atropellar a uno de los agentes y huir del lugar.

El ertzaina en cuestión, según las mismas fuentes, ha logrado apartarse con rapidez para no ser arrollado. Finalmente, el motorista ha sido detenido por un presunto delito contra la autoridad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Ertzaintza