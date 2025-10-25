Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias patrullas de la Ertzaintza, esta mañana en el barrio Agustinas. DV

Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina

Al arrestado se le imputa un delito de atentado contra la autoridad

A. Muñoz

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:01

Un varón ha sido detenido este sábado en Errenteria después de intentar atropellar con su motocicleta a un agente de la Erzaintza.

Los hechos han ... ocurrido sobre las 10.00 horas de esta mañana cuando una patrulla de la Policía vasca ha dado el alto a un motorista para proceder a su identificación. Al parecer, y según fuentes del Departamento de Seguridad, el hombre «ha hecho caso omiso» a las indicaciones de los ertzainas y ha tratado de atropellar a uno de los agentes y huir del lugar.

