Susto en Zumaia tras registrarse el tercer incendio en dos semanas

Nuevo incendio en Zumaia en apenas quince días. La localidad costera ha registrado este sábado un nuevo fuego después de que el pasado día 11 ... un foco de llamas en un tejado en obras obligase a desalojar un bloque de viviendas y apenas hace tres días otro incendio devorase un caserío propiedad de la familia Zuloaga.

Hacia las 10.10 horas de este sábado, los bomberos de Gipuzkoa han recibido el aviso de que se estaba propagando un incendio en Zumaia, entre Ardantzabidea y la playa de Itzurun. Al parecer, según informan desde Bomberos Gipuzkoa, el fuego se ha originado después de que un particular procediese a la quema autorizada de rastrojos. El viento ha hecho que las llamas se extendieran con rapidez y sin control por la ladera, por lo que ha sido necesaria la intervención de los bomberos.

Tras recibir el aviso, varios efectivos se han desplazado al lugar y han logrado controlar y extinguir el fuego. Las mismas fuentes apuntan que «mayoritariamente» se ha quemado vegetación y no se han producido daños personales. Eso sí, por precaución en la zona se ha quedado de retén una unidad del Departamento de Montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa.