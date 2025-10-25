Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los bomberos han acudido a la zona del incendio y han logrado extinguir las llamas. Bomberos Euskadi

Susto en Zumaia tras registrarse el tercer incendio en dos semanas

La quema autorizada de unos rastrojos ha provocado un incendio, ya extinguido, entre Ardantzabidea y la playa de Itzurun

A. Muñoz

Sábado, 25 de octubre 2025, 12:32

Comenta

Nuevo incendio en Zumaia en apenas quince días. La localidad costera ha registrado este sábado un nuevo fuego después de que el pasado día 11 ... un foco de llamas en un tejado en obras obligase a desalojar un bloque de viviendas y apenas hace tres días otro incendio devorase un caserío propiedad de la familia Zuloaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

