Al Sanse se le vuelve a escapar otro punto al final y cae derrotado en Burgos

Al Sanse le ha mirado un tuerto. El filial txuri-urdin ha vuelto a dejar escapar otro punto al final y ha caido derrotado la ... tarde de este sábado en El Plantío. Un penalti de VAR en el minuto 83 ha dado la victoria al Burgos y ha impedido a los realistas sumar lejos de Anoeta por primera vez esta temporada tras un encuentro igualado en el que las ocasiones cayeron de uno y otro lado. Un resultado que deja al Sanse en puestos de descenso una semana más, aunque con el partido aplazado frente al Huesca en la recámara.

Empezó el partido mandón el equipo de Jon Ansotegi, que optó por una línea de cinco atrás dando continuidad en el lateral derecho a Garro y apostando por la dupla Carrera y Mariezkurrena en ataque. Fue precisamente el astigartarra el que tuvo la primera ocasión del partido apenas minuto y medio después del pitido inicial. Robó el balón arriba, combinó con Carrera y disparó desde la frontal del área, pero el balón terminó marchándose por encima del travesaño.

El Sanse continuaba dominando a sus anchas en El Plantío ante un Burgos que apenas merodeaba las inmediaciones de Fraga, un mero espectador durante los primeros minutos. Fue de nuevo el filial txuri-urdin el que a punto estuvo de adelantarse en el marcador, esta vez tras una ocasión clarísima de Balda que se marchó lamiento el palo. Garro la puso al segundo palo y allí apareció desde segunda línea el de Anoeta para ganar a su par y cruzar un cabezazo a la izquierda de Cantero.

Hubo que esperar media hora de juego para que el conjunto local despertase. Pero lo hizo y de que manera, con una doble ocasión tras sendos disparos de Iñigo Córdoba y Fer Niño de cabeza que insuflaron energía a los pupilos de Luis Miguel Ramis. El Burgos creció, alentados por los más de 8.000 espectadores que se dieron cita en El Plantío, y Morante lo volvió a probar desde la distancia con un disparo raso que apenas inquietó al guardameta realista.

Las fuerzas se igualaron y tras el descanso el partido se abrió por completo. Balda lo intentó con un disparo desde 30 metros que obligó al guardameta local a meter las yemas de los dedos para enviar el esférico a córner, y el Burgos respondió con tres ocasiones seguidas y un remate al palo que envió Fer Niño después de recortar dentro del área a Peru.

El cuadro burgalés seguía creciendo el partido, pero el Sanse aguantaba los embates de los locales hasta que en una acción desgraciada, cuando todo indicaba que los guipuzcoanos iban a sumar su primer punto lejos de Anoeta esta temporada, el VAR llamó a la pantalla al colegiado para señalar penati a favor del Burgos tras un despeje de Carreras en un córner que termina tocando con la mano.

David González, que ya había tenido una muy clara minutos antes, se encargaba de transformar la pena máxima a pesar de que Fraga adivinó el lado y llegó incluso a rozar la pelota. Otro partido que se le escapa en los últimos minutos a los realistas, que cuentan por derrotas todos los desplazamientos que han realizado este curso.