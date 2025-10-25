Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mariezkurrena trata de frenar una conducción de David González. RS

Al Sanse se le vuelve a escapar otro punto al final y cae derrotado en Burgos

Un penalti de VAR en el minuto 83 impide al filial txuri-urdin sumar lejos de Anoeta por vez primera esta temporada tras un partido igualado

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 20:32

Al Sanse le ha mirado un tuerto. El filial txuri-urdin ha vuelto a dejar escapar otro punto al final y ha caido derrotado la ... tarde de este sábado en El Plantío. Un penalti de VAR en el minuto 83 ha dado la victoria al Burgos y ha impedido a los realistas sumar lejos de Anoeta por primera vez esta temporada tras un encuentro igualado en el que las ocasiones cayeron de uno y otro lado. Un resultado que deja al Sanse en puestos de descenso una semana más, aunque con el partido aplazado frente al Huesca en la recámara.

