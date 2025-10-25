Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PP denuncia que es más caro pagar un viaje en Donostia con la Mugi anónima que con la misma tarjeta de Bizkaia

«Los vizcaínos pagan 19 céntimos menos por viaje en nuestra propia ciudad», denuncia Borja Corominas

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:08

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, ha denunciado la discriminación que sufren los donostiarras al «pagar más caro» el billete de autobús en la ciudad dependiendo de la tarjeta de transporte que utilicen.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, Corominas muestra cómo un mismo trayecto en Dbus resulta más barato si se paga con la tarjeta Barik anónima del Consorcio de Transportes de Bizkaia que si se abona con la tarjeta Mugi anónima del sistema de transporte guipuzcoano.

«Mientras que con la tarjeta Barik el viaje cuesta 0,59 euros, con la tarjeta Mugi el precio asciende a 0,78 euros. Es decir, los vizcaínos pagan 19 céntimos menos por el mismo trayecto dentro de nuestra propia ciudad», afirmó Corominas.

El portavoz popular considera esta situación «injusta e incomprensible», y exige que se tomen medidas inmediatas para corregir esta desigualdad tarifaria. «No tiene sentido que los guipuzcoanos paguemos más por utilizar nuestro propio transporte público. Es una tomadura de pelo y una falta de respeto hacia los usuarios donostiarras», afirma.

El PP presentará una iniciativa en el Ayuntamiento para que el gobierno municipal solicite a las autoridades competentes en materia de transporte una equiparación de tarifas entre ambas tarjetas y en ambos territorios para que no haya desigualdad entre lo que pagan los guipuzcoanos y los vizcaínos.

