Se cumplen diez años del debut de Mikel Oyarzabal

Hace ya diez años que saltó por primera vez al campo el jugador que, hoy en día, mejor encarna lo que significa vestir la camiseta ... de la Real Sociedad. Mikel Oyarzabal cumplió ayer una década desde su debut, aquel 25 de noviembre de 2015 ante el Levante (con victoria por 0-4), en un equipo en el que todavía jugaban leyendas blanquiazules como Xabi Prieto, Carlos Vela, Imanol Agirretxe o Asier Illarramendi.

El actual capitán txuri-urdin tuvo como maestros a algunos de los referentes de aquella Real que volvió a codearse con los grandes de Europa en la Liga de Campeones de 2014. Y se podría decir que el alumno aventajado ha terminado ocupando el lugar de quienes un día fueron sus guías. Hoy resulta imposible entender una Real Sociedad sin el jugador eibarrés en el vestuario. Oyarzabal es quien da la cara tanto en los buenos momentos como en los malos, quien transmite a los jóvenes y a los recién llegados lo que implica formar parte de este club, y quien se echa el equipo a la espalda cuando las cosas no terminan de salir.

Así volvió a hacerlo en el partido de ayer ante el Sevilla. Porque aunque sus goles no siempre sean los más espectaculares, valen exactamente lo mismo que los que entran por la escuadra. Diez años después, el eibarrés sigue presionando, corrigiendo, animando y dejándose el alma como si fuera su primer día con la elástica blanquiazul.

«He vivido muchas cosas desde que llegué a este club con 15 años. Prácticamente no había salido de casa y fue algo difícil de entender en mi familia. Hoy estoy muy feliz de estar aquí, contestando a esta pregunta. Podrán venir años buenos o malos, pero espero seguir muchos más defendiendo los colores de la Real Sociedad», declaró el capitán tras el encuentro.

El heredero del dorsal '10'

El jugador del dorsal '10', heredero del número que durante tantos años llevó Xabi Prieto, ha superado con creces todas las expectativas que se depositaron en él cuando recibió esa camiseta. Con 119 goles, es ya el cuarto máximo goleador en la historia del club, solo por detrás de Ignacio Alcorta 'Cholín' (127), Roberto López Ufarte (129) y Jesús Mari Satrústegui (167).

Diez años después, Mikel Oyarzabal sigue siendo mucho más que el capitán de la Real Sociedad. Es el jugador que mejor entiende lo que significa defender el escudo y el ejemplo que todos miran en Zubieta. Su carrera aún tiene mucho por delante, pero ya forma parte de la historia del club por derecho propio. Porque, si hay alguien que simboliza lo que es ser de la Real, ese es él.