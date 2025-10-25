Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta La víctima fue trasladada a un centro sanitario para una valoración médica y después interpuso la denuncia por estos hechos

L. Ochoa Sábado, 25 de octubre 2025, 14:03 | Actualizado 14:10h.

Seis jóvenes, dos de ellos menores de edad, han sido detenidos acusados de un robo con violencia a otro chaval en la estación de tren de Urnieta. Los arrestados abordaron a la víctima en el apeadero, le arrinconaron y le agredieron de forma violenta para robarle. La víctima precisó asistencia sanitaria.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar el viernes por la tarde. Sobre las 20.30 horas una ciudadana requirió la presencia de la Ertzaintza por un altercado y robo a un joven en la estación de tren de Urnieta. Tras recibir el aviso, varias patrullas de seguridad ciudadana destinadas en la Ertzain-etxea de Hernani se presentaron en el lugar. Una vez allí, contactaron con agentes de la Policía Local de Urnieta que, junto con los miembros de seguridad de la estación, habían bajado del tren a seis jóvenes para esclarecer los hechos.

En primer lugar, los agentes de la Ertzaintza identificaron a la víctima de la agresión, un joven de 22 años que manifestó que se encontraba en el exterior de la estación de tren cuando fue abordado de manera intimidatoria por seis jóvenes. Según su testimonio, mientras varios de ellos le sujetaban contra una pared, el resto comenzó a rebuscar en sus bolsillos y riñonera. Entonces uno de los agresores, de 19 años, le propinó un fuerte golpe en el boca con el puño cerrado, lo que causó a la víctima una herida sangrante en el labio. Además, le robaron un manojo de llaves y la caja de unos auriculares. Después, los seis jóvenes abandonaron el lugar y se subieron al tren.

Tras corroborar los hechos, los agentes de la Ertzaintza procedieron a la identificación y detención de los seis varones, dos de nacionalidad española, dos de origen latinoamericano, uno de origen magrebí y otro de procedencia europea, como autores de un presunto delito de robo con violencia.

Por su parte, el joven agredido fue trasladado a un centro sanitario para una valoración médica. Después acudió a la Etrtzain-etxea de Hernani para interponer la denuncia por estos hechos.

Dos de los arrestados, menores de 16 y 13 años, fueron puestos en libertad a última hora de la noche de ayer viernes. Los otros cuatro detenidos, con edades comprendidas entre los 21 y 18 años, serán puestos a disposición judicial en las próximas horas una vez se finalice con la tramitación de las diligencias correspondientes.