Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:16

Comenta

Política: El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Reacciones a la condena del fiscal general: El PNV muestra «perplejidad» por la condena y lamenta la «impunidad» del novio de Ayuso

Reacciones a la condena del fiscal general: Otegi ironiza y recuerda las palabras de Aznar: «El que pueda hacer, que haga»

El tiempo: La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar

50 aniversario del 20-N: La generación de la democracia que mira al futuro

Gipuzkoa: Roban en un almacén de Antzuola, huyen y tratan de hundir la 'pick up' del Ayuntamiento en una poza a 14 kilómetros

Economía: La presión de los aranceles hunde las ventas de Gipuzkoa a EE UU un 35,7%

Tribunales: El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores

Política: Esteban cree que «hay un intento del PP de vincular al PNV con el caso Cerdán»

San Sebastián: El restaurante 'Amelia' de Paulo Airaudo 'ficha' por el María Cristina

  1. 1

    La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3 Izaskun, la cocinera que comparte la receta de alubias de su madre: «Manjar absoluto»
  4. 4 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  5. 5 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  6. 6 Antoni Bolinches, terapeuta: «Tras 10 años en pareja, el hombre es infiel cuando puede y la mujer cuando quiere»
  7. 7 Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    La Ertzaintza investiga seis robos en viviendas de áreas rurales de Oñati este fin de semana
  10. 10

    Así es la mochila de supervivencia que Cataluña ha propuesto que tengan a mano todos los hogares

