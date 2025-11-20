Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este jueves

Política: El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Reacciones a la condena del fiscal general: El PNV muestra «perplejidad» por la condena y lamenta la «impunidad» del novio de Ayuso

Reacciones a la condena del fiscal general: Otegi ironiza y recuerda las palabras de Aznar: «El que pueda hacer, que haga»

El tiempo: La nieve llega a Gipuzkoa y junto a los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar

50 aniversario del 20-N: La generación de la democracia que mira al futuro

Gipuzkoa: Roban en un almacén de Antzuola, huyen y tratan de hundir la 'pick up' del Ayuntamiento en una poza a 14 kilómetros

Economía: La presión de los aranceles hunde las ventas de Gipuzkoa a EE UU un 35,7%

Tribunales: El Superior vasco eleva a 88 años de cárcel la pena al monitor de surf de Hondarribia condenado por abusos sexuales a once menores

Política: Esteban cree que «hay un intento del PP de vincular al PNV con el caso Cerdán»

San Sebastián: El restaurante 'Amelia' de Paulo Airaudo 'ficha' por el María Cristina