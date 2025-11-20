Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los primeros copos de nieve en las cimas más altas y los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar

Hoy se recrudecerá este temporal de lluvia y frío y las temperaturas máximas no superarán los 10ºC

A. Iparraguirre

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

Los primeros copos de nieve en las cimas más altas de Gipuzkoa y los abundantes chubascos a lo largo de esta pasada madrugada preludian que ... lo peor está por llegar en las próximas horas. Además, este episodio invernal severo alcanzará mañana a su punto álgido. Todo el territorio se encuentra en aviso amarillo por nevadas en cotas cada vez más bajas e intensas precipitaciones. En muchas localidades se ha recogido esta noche casi tres litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos, según informa Euskalmet. El dato positivo es que los termómetros han marcado unos dos grados más que hace 24 horas. Según ha informado el Departamento de Seguridad por ahora se circula con total normalidad en la red viaria de Gipuzkoa.

