Los primeros copos de nieve en las cimas más altas y los intensos chubascos preludian que lo peor está por llegar

Los primeros copos de nieve en las cimas más altas de Gipuzkoa y los abundantes chubascos a lo largo de esta pasada madrugada preludian que ... lo peor está por llegar en las próximas horas. Además, este episodio invernal severo alcanzará mañana a su punto álgido. Todo el territorio se encuentra en aviso amarillo por nevadas en cotas cada vez más bajas e intensas precipitaciones. En muchas localidades se ha recogido esta noche casi tres litros por metro cuadrado en tan solo 10 minutos, según informa Euskalmet. El dato positivo es que los termómetros han marcado unos dos grados más que hace 24 horas. Según ha informado el Departamento de Seguridad por ahora se circula con total normalidad en la red viaria de Gipuzkoa.

Hoy se recrudecerá este temporal de lluvia y frío. Las precipitaciones serán muy abundantes en la mitad norte, acompañadas de tormenta y granizo durante la segunda mitad del día. En el sur los chubascos serán más intermitentes y llegarán más debilitados. La cota de nieve irá en descenso y se podrá situar al final del día en los 500-700 m, coincidiendo precisamente con las precipitaciones más copiosas. El viento soplará con rachas fuertes cerca de la costa. Las temperaturas no superarán los 10 °C en el mejor de los casos y se registrarán heladas en zonas del interior.

El temporal de lluvia y frío llegará mañana a su punto álgido. Las precipitaciones serán copiosas en la mitad norte y llegarán de forma más débil al sur, pero a partir de la tarde comenzarán a menguar. Todavía durante la primera mitad del día se pueden producir tormentas en la zona cantábrica. La cota de nieve se mantendrá baja en torno a los 500-700 m. Las temperaturas serán frías, máximas por debajo de los 10 °C en general y heladas en zonas del interior. El viento perderá fuerza al final del día.

Aviso amarillo por nieve y lluvia

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado durante todo el día de hoy el aviso amarillo por nieve. La cota de nieve se situará en torno a 800-1.000 metros de madrugada, bajando hasta los 600-900 metros a mediodía y hasta los 500-700 metros por la noche. Los espesores previstos son de 10-30 centímetros a 1.000 metros, 1-8 centímetros a 600 metros y 0 centímetros a 200 metros.

También estará activado desde esta próxima medianoche, y hasta el viernes al mediodía, el aviso amarillo por precipitaciones persistentes. Se pueden acumular más de 60 l/m² en 24 horas en algunos puntos.

Mañana la cota de nieve se situará en torno a 500 metros durante la primera mitad del día, ocasionalmente 400 metros; subiendo hasta los 600-800 metros por la tarde y a 700-900 metros a últimas horas. Los espesores previstos son de 10-30 centímetros a 1.000 metros, 2-15 centímetros a 600 metros y 0 centímetros a 200 metros.

Este panorama se debe a que mañana un nuevo 'pulso' de aire ártico provocará que el invierno se adelante dos semanas. Debido a los vientos del norte, habrá más sensación de ambiente frío. Los termómetros registrarán temperaturas mínimas de hasta -1ºC en Oñati, Arrasate, Bergara, Zumarraga, Zegama y Tolosa. El interior del territorio se helará. Y la noche será aún más gélida en los municipios más fríos de Gipuzkoa, caso de Berastegi y Bidania, por ejemplo. En el resto del territorio se esperan valores de entre 0 y 3ºC. En cuanto al litoral, en Donostia, Hondarribia y Zarautz el mercurio marcará durante la noche tan solo 3ºC. En cuanto a las máximas a lo largo del día, solo en municipios costeros se llegará a los 10ºC, ya que en el resto oscilarán entre los 6 y los 4ºC.

De cara al sábado, como consecuencia de la llegada de una masa de aire ártico el escenario más probable, según la AEMET, indica que penetrará una masa de aire atlántica más cálida que marcará el inicio de un ascenso tanto de las temperaturas como de la cota de nieve. Esta ligera bonanza meteorológica se mantendría el domingo y el lunes. Sin embargo, es posible que el martes se abra un pasillo de vientos del norte procedentes del Ártico que reforzará de nuevo el ambiente plenamente invernal en toda Gipuzkoa.