Esteban cree que «hay un intento del PP de vincular al PNV con el caso Cerdán»

El PNV ha querido aprovechar este 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, para pedir al Gobierno central que desclasifique ... los documentos del caso Mikel Zabalza y que modifique la ley de secretos oficiales, una de las banderas que adoptó Aitor Esteban durante su extensa trayectoria en el Congreso. Pero las preguntas de los periodistas han estado centradas en temas muy diferentes, sobre todo en la supuesta relación de la formación jeltzale con el caso Cerdán tras el último informe de la Guardia Civil. «Hay un intento del PP de vincularnos», ha dicho el presidente del EBB, Aitor Esteban, acompañado por la portavoz en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero.

Esteban ha negado que en la reunión que mantuvo con Cerdán previa a la moción de censura de Mariano Rajoy se hablase de nombres, y ha señalado que existe «un intento evidente del Partido Popular y de algunos medios cercanos para vincular al PNV con la trama de Cerdán». En todo caso, ha señalado que los jeltzales «estamos la mar de tranquilos y tampoco nos van a amedrentar cuatro titulares sin ningún rigor. No hay absolutamente ninguna conexión».

El presidente del PNV ha remarcado que no existen actas de aquella reunión con Cerdán pero ha explicado lo que se habló en ella. «Nosotros pretendíamos que las reclamaciones que habíamos puesto sobre los presupuestos que quería presentar Rajoy también pudieran salir adelante después, que hubiera seguridad». «No se habló de nada más», ha resaltado. «Y a Cerdán habrá que preguntarle por sus palabras y el alcance que tienen sobre eso», ha subrayado.

Preguntado por el futuro de la legislatura, Esteban ha recordado que los números parlamentarios no posibilitan una moción de censura, por lo que «evolucionará depende de lo que ocurra». Y ha dicho a los periodistas que, a pesar de que se está fijando el foco en el caso Cerdán, «pueden ocurrir más cosas». «Hoy por hoy hay un bloque, hay una mayoría negativa, y lo que no hay es una mayoría suficiente para una moción de censura constructiva», ha apuntado.

Completar el Estatuto

Sobre el plazo para completar el Estatuto de Gernika, que vence el próximo 31 de diciembre según el acuerdo de investidura entre PSOE y PNV, Esteban ha asegurado que esta misma semana se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y confían en que «pueda haber una escenificación de ese compromiso político». «Espero que eso suceda antes del 31 de diciembre, sino para nosotros sería un asunto grave y sería un incumplimiento», ha advertido.

Preguntado sobre si esa escenificación se debería dar en la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente, Esteban ha indicado que «no sería mal sitio» porque en ese órgano están presentes tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como el lehendakari, Imanol Pradales.

Ley de Secretos Oficiales

Esteban y Vaquero preguntarán a Sánchez la próxima semana cuándo «va a poner fin a la ley de secretos oficiales», una norma que ha calificado de «sangrante» por proceder del franquismo y mantenerse en vigor. Según han afirmado, esta legislación «no aporta luz a la historia» y contribuye a ocultar hechos relevantes del pasado reciente. Y en este fecha, han querido homenajear «a las generaciones que soportaron la dictadura franquista, sufrieron la represión, el exilio y la pérdida de derechos, así como asesinatos que aún hoy permanecen sin resolver». «Esas víctimas continúan en las cunetas», han denunciado.

Esteban ha destacado la labor del PNV en la clandestinidad durante la dictadura y ha asegurado que el partido mantuvo la resistencia para recuperar libertades y autogobierno. También ha insistido en que la Transición no supuso una ruptura real con el régimen franquista, sino que dejó «olvidos y velos intencionados» que hoy tienen consecuencias. Por su parte, Vaquero ha pedido que se esclarezca lo que pasó con Mikel Zabalza para que su familia pueda lograr el reconocimiento que se merece.

Esteban ha criticado el auge de discursos que blanquean el franquismo y ha advertido del apoyo creciente a fuerzas de ultraderecha. A su juicio, este fenómeno responde a años de ocultación y ausencia de reflexión histórica. También ha mostrado su rechazo a la interpretación «interesada» de la historia, incluyendo la visión positiva del franquismo que, según ha explicado, aplica el émerito Juan Carlos I en el libro que ha publicado recientemente.

El presidente del PNV ha defendido que el Estado debe facilitar acceso completo a los datos históricos si su objetivo es consolidar una democracia plena. Según ha afirmado, la memoria y el conocimiento de la verdad resultan esenciales para evitar tergiversaciones sobre el pasado.