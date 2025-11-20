Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban y Maribel Vaquero en Sabin Etxea. EFE

Esteban cree que «hay un intento del PP de vincular al PNV con el caso Cerdán»

El presidente del PNV le ha transmitido esta misma semana a Sánchez que el plazo para cumplir el acuerdo de transferencias se acaba y que no hacerlo «sería un asunto grave»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:22

Comenta

El PNV ha querido aprovechar este 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, para pedir al Gobierno central que desclasifique ... los documentos del caso Mikel Zabalza y que modifique la ley de secretos oficiales, una de las banderas que adoptó Aitor Esteban durante su extensa trayectoria en el Congreso. Pero las preguntas de los periodistas han estado centradas en temas muy diferentes, sobre todo en la supuesta relación de la formación jeltzale con el caso Cerdán tras el último informe de la Guardia Civil. «Hay un intento del PP de vincularnos», ha dicho el presidente del EBB, Aitor Esteban, acompañado por la portavoz en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero.

