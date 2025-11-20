Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las partes de vehículos es una de las partidas arancelarias que más baja en Gipuzkoa en septiembre. Arizmendi

La presión de los aranceles hunde las ventas de Gipuzkoa a EE UU un 35,7%

Las medidas anunciadas por Trump condicionan las exportaciones totales del territorio hasta septiembre, que reducen su avance del 4,5% al 2,3%

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:00

Comenta

Los aranceles anunciados a finales de julio por Donald Trump comienzan a hacer mella ya de forma preocupante en las exportaciones de Gipuzkoa al país ... norteamericano. Las ventas de las empresas del territorio a EE UU sufrieron un desplome del 35,7% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de los 75,8 a los 48,8 millones de euros, uno de los registros más bajos desde la pandemia, según los datos ofrecidos este pasado jueves por el ICEX. El retroceso coincide en el tiempo con el pacto transatlántico firmado entre Ursula von der Leyen y el presidente estadounidense, que fijó un límite arancelario del 15% para numerosas exportaciones europeas.

