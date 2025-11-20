La presión de los aranceles hunde las ventas de Gipuzkoa a EE UU un 35,7%

Los aranceles anunciados a finales de julio por Donald Trump comienzan a hacer mella ya de forma preocupante en las exportaciones de Gipuzkoa al país ... norteamericano. Las ventas de las empresas del territorio a EE UU sufrieron un desplome del 35,7% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, al pasar de los 75,8 a los 48,8 millones de euros, uno de los registros más bajos desde la pandemia, según los datos ofrecidos este pasado jueves por el ICEX. El retroceso coincide en el tiempo con el pacto transatlántico firmado entre Ursula von der Leyen y el presidente estadounidense, que fijó un límite arancelario del 15% para numerosas exportaciones europeas.

El impacto del nuevo marco se ha hecho evidente en los sectores con mayor exposición al mercado norteamericano, en especial la automoción, los bienes metálicos y las manufacturas industriales. Estos sectores también sufren el efecto de la desaceleración de la demanda en Francia y Alemania, principales destinos de las ventas guipuzcoanas en Europa.

El acero y el aluminio continúan sometidos a un arancel del 50%, pendiente aún de revisión dentro del sistema de contingentes pactado entre Bruselas y Washington. Estados Unidos es el cuarto cliente de Euskadi y el tercero de Gipuzkoa, por lo que cualquier alteración en las condiciones comerciales afecta de forma directa al balance exterior del territorio.

27 millones millones de euros menos han vendido las empresas de Gipuzkoa a Estados Unidos en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 75,8 a 48,8 millones.

Si ponemos el foco en el acumulado del año, las exportaciones guipuzcoanas al país norteamericano también presentan números en rojo al registrar un descenso del 5,8%, hasta los 583,9 millones de euros. El efecto no se limita al intercambio directo. Una parte significativa de las ventas vascas a Francia y Alemania –que juntas concentran cerca de una cuarta parte de todas las exportaciones– termina en el mercado estadounidense, lo que explica la ralentización de la demanda en ambos países. En el acumulado del año, las exportaciones a Francia caen un 5,6%, mientras que a Alemania apenas crecen un 0,5%.

Pese a este contexto, Gipuzkoa mantiene un comportamiento más sólido que el de Euskadi gracias al dinamismo mostrado en la primera mitad del año. Las ventas totales al exterior del territorio aumentan un 2,3% en el acumulado hasta septiembre, aunque el ritmo se ha moderado respecto al 4,5% registrado hasta julio y al 2,4% de agosto.

El avance guipuzcoano contrasta con el retroceso del 3,6% del conjunto vasco, que pierde 823,8 millones en exportaciones y alcanza los 22.258,9 millones en total. Bizkaia lidera el volumen exportador con 7.999,8 millones, pero sufre un descenso del 11,5%. Álava, con 6.672,9 millones, apenas mejora un 0,7%. Gipuzkoa, con 7.585,2 millones, se consolida como el único territorio con crecimiento sólido, aunque las últimas cifras reflejan una ralentización.

En la comparativa mensual, las exportaciones guipuzcoanas aumentan un 1,4% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, tras el desplome del 16,3% sufrido en agosto. Álava registra una caída del 31,5% y Bizkaia un aumento del 6,1%.

Suben autobuses, bajan coches

Entre los productos con mejor evolución destacan los 'vehículos de más de diez plazas' (165,8% y 34,4 millones exportados), los 'coches de viajeros para vías férreas' (365,4% y 32,7 millones) y los 'transformadores eléctricos' (169,8% y 18,2 millones).

En el lado contrario, las ventas de 'partes y accesorios de vehículos automóviles' bajan un 9,8%, con 7,4 millones menos, mientras que los 'perfiles de hierro o acero sin alear' caen un 14,4%, hasta 55,6 millones.