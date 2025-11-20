El restaurante 'Amelia' de Paulo Airaudo 'ficha' por el María Cristina

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:03 | Actualizado 10:22h. Comenta Compartir

Ya hay confirmación oficial: el 'Amelia' se traslada al hotel María Cristina. El restaurante con el que el chef argentino Paulo Airaudo logró dos estrellas Michelin deja su actual ubicación, en el hotel Villa Favorita del Paseo de la Concha, para instalarse en el espacio donde se encontraba el Saigón en el cinco estrellas donostiarra. Ya están en marcha las obras en la nueva ubicación, que suponen una renovación total del espacio, con voluntad de abrir en marzo. El Saigón, según ha podido saber este periódico, se traslada a otro local en la Parte Vieja donostiarra.

«En San Sebastián, capital gastronómica y con la mayor densidad de estrellas Michelin del mundo, el María Cristina, a Luxury Collection Hotel, sumará en 2026 un nuevo capítulo a su historia con la apertura del restaurante Amelia by Paulo Airaudo», dice la nota oficial suscrita por el hotel y el cocinero. «La llegada de Amelia representa una simbiosis perfecta entre la elegancia atemporal del hotel y la propuesta vanguardista de Paulo Airaudo, chef argentino de raíces italianas que ha hecho de San Sebastián su hogar desde 2017», continúa el comunicado oficial. «Con siete estrellas Michelin en su trayectoria y restaurantes en ciudades como Barcelona, Hong Kong, Florencia o Bangkok, Airaudo es hoy uno de los nombres más influyentes de la gastronomía internacional», añade.

El nuevo restaurante se ubicará en un espacio del Cristina diseñado por el arquitecto Javier Orduña, del estudio Biarkio Arquitectura. «Será un entorno elegante y sofisticado, que ofrecerá además una gran privacidad. El proyecto contará con una cocina abierta rodeada por una barra con capacidad para doce comensales y dos mesas adicionales. Esta disposición contribuirá a generar un ambiente cálido y cercano, muy en sintonía con la filosofía del chef y del hotel». La nota apunta que la propuesta se fundamenta en torno al concepto de 'omakase italiano', «donde los comensales confían plenamente en el criterio del chef y su equipo para vivir un recorrido gastronómico único». «Airaudo reinterpreta esta tradición japonesa desde sus raíces italianas y su visión cosmopolita de la cocina, dando especial protagonismo a los productos del mar y a los ingredientes que inspiran su cocina alrededor del mundo».

El hotel Villa Favorita, vinculado al hotel Londres, ultima las gestiones para reemplazar a Airaudo, que cierra el actual Amelia en los próximos días y se seguirá ocupando hasta final de año de la gestión gastronómica del hotel para los clientes alojados.

En el pasado el María Cristina acogió otras propuestas culinarias como los pop-ups de Francis Paniego y Hélène Darroze. La alianza entre Paulo Airaudo Group y el María Cristina «cuenta con el apoyo de la Sociedad de Fomento de San Sebastián, en el marco de su apuesta por la gastronomía como uno de los sectores estratégicos de la ciudad y especialmente, en este ámbito, por el talento y el apoyo al crecimiento de proyectos empresariales emprendedores e innovadores». Este apoyo se materializa a través de la participación del restaurante Amelia en su nueva aventura como unos de los proyectos seleccionados para el programa de aceleración EKINN+ Gastro de la Sociedad de Fomento.

La trayectoria de Paulo Airaudo en San Sebastián

Nacido en Argentina en el seno de una familia de origen italiano, y ciudadano de San Sebastián desde 2016, Paulo Airaudo es el fundador de Paulo Airaudo Group, con sede en Donostia, que agrupa dieciséis restaurantes, siete estrellas de la Guía Michelin y operaciones en España, Italia, Hong Kong, Tailandia y los Estados Unidos. En 2016 se instaló en San Sebastián para dar vida al Amelia en la primera ubicación de la calle Prim. Desde 2019 ha expandido su universocon restaurantes como Da Filippo, Cantina Argentina 1985, The Blind Pig, La Bottega di Filippo o Ibai (una estrella Michelin), todos en San Sebastián; Aleia en Barcelona (una estrella Michelin); NOI en el hotel Four Seasons de Hong Kong (dos estrellas Michelin) y Luca's (una estrella Michelin), en el hotel La Gemma de Florencian. Este año ha reforzado su presencia en San Sebastián con la apertura del Egosari, bar de pintxos y restaurante de cocina vasca tradicional en plena Parte Vieja, y Sankaku, un concepto de izakaya japonesa. Este mismo año ha estrenado tres nuevos restaurantes gastronómicos: Sartoria en el Empire Tower, en Bangkok; Da Lorenzo, dentro del NH Collection Venezia Grand Hotel Palazzo dei Dogi, en Venecia; y Belén en el Hotel Intercontinental, en Chiang Mai (norte de Tailandia).

